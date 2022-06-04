banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Feci kazada yaralı var!
Feci kazada yaralı var!
Evinde uyuşturucuyla yakalandı!
Evinde uyuşturucuyla yakalandı!
Çok sayıda fişekle yakalandı!
Çok sayıda fişekle yakalandı!
Bakanlar Kurulu tarafından görevden alma ve atamalar
Bakanlar Kurulu tarafından görevden alma...
Vatandaş nelere sinir oluyor…
Vatandaş nelere sinir oluyor…
banner405

Sağlık Bakanlığı, hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama yapacak

04 Haziran 2022 Cumartesi 16:06
Sağlık Bakanlığı, hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama yapacak

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde, hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama yapıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “sağlık politikaları oluşturulmasında ülkenin sağlık istatistikleri elzemdir” denildi.

banner341
Bu doğrultuda sağlıkla ilgili istatistik verileri toplamak amacıyla ülke genelinde bakanlığa bağlı 16 sağlık merkezi ve 4 hastanede böbrek hastaları, hipertansiyon ve diyabet tarama programı başlatılacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı, şunları kaydetti:

“Bu anlamda hastane ve sağlık merkezlerinde sorumlu hekim ve hemşirelere eğitim toplantısı düzenlenerek uygulamayla ilgili bilgiler verildi.

Tarama programının üç ay içerisinde tamamlanması öngörülmekte olup, ilk etapta Lefkoşa merkezlerinde, ilerleyen günlerde ise diğer merkezlerde uygulanacaktır.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı: Diyalog ve istişare önemli, devam edeceğiz
Harmancı: Diyalog ve istişare önemli, devam edeceğiz
Üstel: “‘Kıbrıs Türkü olmasa Türkiye burada olamazdı’ demek yıllardır birlikte yürütülen ulusal davayı yok saymaktır”
Üstel: “‘Kıbrıs Türkü olmasa Türkiye burada olamazdı’ demek yıllardır birlikte yürütülen ulusal davayı yok saymaktır”
GAÜ Öğr. Gör. Yörük aile terapisi hakkında açıklamalarda bulundu
GAÜ Öğr. Gör. Yörük aile terapisi hakkında açıklamalarda bulundu
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
TÜRK-BİR Bakü’de KKTC’yi anlattı
TÜRK-BİR Bakü’de KKTC’yi anlattı
Yenibogaziçin'de kaynak yangına sebep oldu belediyenin zararı 5 milyon TL
Yenibogaziçin'de kaynak yangına sebep oldu belediyenin zararı 5 milyon TL
Şirinevler Ayermola Eko Gün ertelendi
Şirinevler Ayermola Eko Gün ertelendi
Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk Futbol Efsaneleri Gecesi”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk Futbol Efsaneleri Gecesi”ne katıldı
Tatar, Kırıkkale Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergi’nin açılışına katıldı
Tatar, Kırıkkale Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergi’nin açılışına katıldı
Tatar, KTFAD’nin düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül gecesine katıldı
Tatar, KTFAD’nin düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül gecesine katıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim