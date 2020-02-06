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Sağlık Bakanlığı: “Her Bireyin Dumansız Temiz Bir Hava Solumak Hakkıdır”

Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanlığı: “Her Bireyin Dumansız Temiz Bir Hava Solumak Hakkıdır”

Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06 Şubat 2020 Perşembe 14:49
Sağlık Bakanlığı: “Her Bireyin Dumansız Temiz Bir Hava Solumak Hakkıdır”

SAĞLIK BAKANLIĞI: “HER BİREYİN DUMANSIZ TEMİZ BİR HAVA SOLUMAK HAKKIDIR’

Sağlık Bakanlığı, her bireyin dumansız temiz bir hava solumasının hakkı olduğuna işaret ederek, halka; “Sağlığınıza ve çocuklarınızın sağlığına sahip çıkınız. Tütün ve ürünlerini kullanmayınız, kullandırtmayınız. Daha sağlıklı bir gelecek için tütün ve ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasasına uyunuz” çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tütün kullanımının tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük salgınlardan biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, her yıl 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin 6 milyondan fazlasının direkt olarak tütün kullanımına bağlı, 890 bininin ise pasif olarak tütün ve tütün ürünlerinin dumanına maruz kalanlar olduğuna işaret edildi.

Tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasak olduğu kapalı alanlarda Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı ekiplerin denetimlerine devam ettiğini, ayrıca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde göğüs hastalıkları polikliniği bünyesinde “tütün bırakma” hizmeti verildiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı, aynı hizmetin Serdarlı Sağlık Merkezinde de verildiğini kaydetti.

Dünyadaki 1,1 milyar tütün kullanıcısının yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkeler olduğunu ve tütüne bağlı ölümlerin de en çok bu ülkelerde olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, şunları kaydetti:

“Tütün kullanıcıları ciddi sağlık sorunları yaşamakta, genç yaşta ölmekte ve ailelerini zor durumda bıraktığı gibi, toplumun gelişimini de olumsuz etkilemektedir.

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Tütün ve tütün ürünleri sadece kullanıcısının değil pasif olarak dumanına maruz kalanların da sağlıklarını olumsuz etkilemektedir.

Pasif tütün dumanı restoranlar, ofisler ve kapalı alanlarda içilen sigara, sarma sigara ve nargilenin yanmasıyla ortaya çıkan dumandır. Bu dumanda 4000’ den fazla kimyasal bulunmaktadır. Bu kimyasallardan 250’ si sağlığa zararlıdır ve en az 50’ si de kansere sebep olmaktadır.

Bu nedenle tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasak olduğu kapalı alanlarda, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı ekiplerimiz denetimlerine devam etmektedir.

Pasif tütün dumanı her yıl 890 bin kişinin genç yaşta ölümüne sebep olmaktadır.

Yetişkinlerde pasif tütün dumanı koroner kalp hastalığı ve akciğer kanseri gibi ciddi kardiyovasküler ve respiratuar hastalıklara sebep olmaktadır.

Yeni doğanlarda ani ölümlere sebep olmaktadır. Hamilelerde düşük doğum ağırlığına sebep olmaktadır. 2004 yılındaki toplam çocuk ölümlerinin %28  i pasif tütün dumanına bağlıdır. Sigara koroner kalp hastalığı, inme ve periferik arter hastalıklarının gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Kardiyovasküler hastalıklar dünyadaki en sık ölüm sebebidir. Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %12 si aktif ya da pasif tütün içimine bağlıdır. Tütün hipertansiyondan sonra kardiyovasküler hastalıklara bağlı 2. ölüm sebebidir. Tütün kullanımı akciğer, larenks, ağız, yutak borusu, boğaz, mesane, böbrek, karaciğer, mide, pancreas, kolon, rektum, serviks kanserlerine ve akut lösemiye sebep olur.”

Sağlık Bakanlığı, dünyada tütün içimine bağlı her yıl 7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 890 bininin pasif tütün dumanına bağlı olduğuna işaret ederek, “Çocuklarımıza ve gençlerimize tütüne hiç başlamamaları için örnek olmalıyız. Onlara tütünün zararlarını anlatmalıyız. Tütün içenleri uyarmalı,  tütünü bırakmaları için yardım etmeliyiz” dedi.

Son Güncelleme: 06.02.2020 17:58
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