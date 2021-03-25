Sağlık Bakanlığı: Hastane çalışanlarına yemek servisi devam ediyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıkamada “Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in girişimleriyle Maliye Bakanlığı ile görüşülerek hastanede görevli personele ücretsiz yemek servisi konusunda yaşanan sıkıntı giderilmiştir “denildi.

Sağlık personeline ilgili catering şirketi tarafından yemek servisine devam edileceği kaydedilen açıklamada, “Tüm dünya ülkelerini olduğu gibi bizim ülkemizi de ekonomik olarak etkileyen bu pandemi sürecinde hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak olan sağlık çalışanlarına tüm mali imkanlar seferber edilerek her konuda Sağlık Bakanlığı’nın ve hükümetin desteği devam edecektir” ifadesi kullanıldı.