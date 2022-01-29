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Gazete manşetleri 29 Ocak 2022 Cumartesi
Gazete manşetleri
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Sağlık Bakanlığı: Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde üzerimize düşen görevi yerine getirdik

Sağlık Bakanlığı, bakımevleri hususunda üzerine düşen tüm görevleri zamanında ve eksiksiz yapan bakanlığın Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde üzerine düşen tüm görevleri yerine getirdiğini açıkladı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 17:15
Sağlık Bakanlığı: Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde üzerimize düşen görevi yerine getirdik

Bakanlık, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde kalan yaşlıların tümünün aşılarının ve hatırlatma dozlarının zamanında yapıldığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi döneminde halkı korumak ve aşı olunmasını sağlamak için almış olduğu tüm kararlarla uygulamaların bakımevlerinde de titizlikle uygulandığı belirtildi. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin tüm bakımevleriyle iletişim içinde olduğu ve gerekli rutin tarama testlerini ücretsiz yapıldığı kaydedildi. 

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Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı son taramada 34 kişiye PCR testi yaptı. 18 kişinin pozitif çıkması üzerine, yine Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen bir hekim ve nezaretindeki hemşireler dün gece merkeze gitmişler, ancak muhatap hiçbir yetkili bulamadıklarından merkeze girememişlerdir” denildi.

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin bugün yine bakımevine gittiği ve tüm yaşlıları muayene ettiğine işaret edilen açıklamada, yapılan değerlendirme sonucunda 8 kişinin Acil Durum Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Genel durumları iyi olan bakımevinde kalan yaşlılar Sağlık Bakanlığı tarafından takip ve tedavi edilmeye devam edilecektir” denildi

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Son Güncelleme: 30.01.2022 01:40
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