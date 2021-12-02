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“Sağlık Bakanlığı, günü kurtarmayı amaçlıyor”

02 Aralık 2021 Perşembe 17:30
“Sağlık Bakanlığı, günü kurtarmayı amaçlıyor”

“SAĞLIK BAKANLIĞI, GÜNÜ KURTARMAYI AMAÇLIYOR”
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Sağlık Bakanlığı’nın Pandemi Hastanesi yoğun bakımında yaşanan hemşire eksikliğini, Devlet Hastanesi yoğun bakımında çalışan hemşirelerden kaydırma yaparak ortadan kaldırmaya çalışmasını “bir yanlışı başka bir yanlışla çözmek” olarak değerlendirdi ve bunun çözüm olmadığını savundu.
KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın Acil Durum (Pandemi) Hastanesi yoğun bakımında yaşanan hemşire eksikliğini ortadan kaldırabilmek için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında çalışan hemşirelerden personel kaydırma kararı aldığını ve uyguladığını hatırlatarak, bu adımı eleştirdi.
Eksiklikleri gidermek için yanlış adımlar atılmasının sağlık sistemini olumsuz yönde etkilediğini ve halkın kamu hastanelerinden hizmet almasını ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Özgöçmen, “Yanlış yapıyor zarar ediyor ve fakirleşiyoruz. Nasıl mı oluyor, Pandemi hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşanan hemşire eksikliğini ortadan kaldırabilmek adına sağlık bakanlığının dâhiyane buluşu ile Nalbantoğlu devlet hastanesi yoğun bakım servisinde çalışan meslektaşlarımızdan acil durum hastanesine Personel kaydırması yaparak… İlk etapta, Mantık çerçevesinde baktığınızda çözümün doğru olduğuna ve çözümün bu olabileceğine inandığınız zaman yanıldığınızı anlamakta gecikmeyeceğinizi söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı’nın bu karar ile “günü kurtarmayı” amaçladığını savunan Özgöçmen, Bakanlığın halkın sağlıklı hizmet almasını engellediği  ve geleceğini düşünmediği sonucuna vardıklarını kaydetti.
“ÖZEL HASTANELERE SEVKLERİN DAHA DA ARTMASI SAĞLANMIŞ, ÖZEL HASTANELER YİNE ZENGİN EDİLMİŞTİR”
Alınan bu kararla Devlet Hastanesi genel yoğun bakım servisindeki hasta yataklarının azaltılması gerektiğini belirten Özgöçmen, bu şekilde özel hastanelere sevklerin artmasının sağlandığını ve özel hastanelerin “yine” zengin edildiğini ifade etti.

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Özgöçmen, hasta sevklerinin maliyetinin çok yüksek olduğunu aktararak, Sağlık Bakanı ile Maliye Bakanı’ndan son zamanlardaki yoğun bakım gereksiniminden kaynaklı özel hastanelere yapılmış olan sevk miktarı ve rakamlarını açıklamalarını talep etti.
“EN AZ 30 YENİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”
Personel kaydırma kararının sağlık sistemini geriye götürdüğünü öne süren Özgöçmen, “İşi yapacak oranda yeteri kadar güç ve yetenek bulunmadıkça, başkalarının küçük veya büyük yardımlarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez. Bir yerden bir yere personel aktarılırken aktarılan yerin kapasitesinin düşmesi ve halkın hizmet almasındaki kısıtlama ile başarı sağlanamaz sağlanan başarı ancak ve ancak günlük olur ve geleceğimiz elimizden kayıp gider” dedi.
Özgöçmen, istihtam yapılması gerektiğini vurgulayarak, en az 30 yeni yoğun bakım hemşiresi yetiştirilmesi gerektiğini anlattı.
Özgöçmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu günleri gördüğümüz için minimum 30 yeni yoğun bakım hemşiresi yetiştirmek zorundayız derken yetkili makamlar ne demek istediğimizi anlamamazlıktan geliyordu. Pandemi yoğun bakım servisi doldu ve yeni 12 yatak kapasiteli yerimizin olduğunu söyleyen yetkililer daha neyi bekliyorsunuz irade ve güç sizde istihdamı sağlayın. Halkınızı düşündüğünüzü sözde değil özde gösterin. 
Sadece konuyu Pandemi yoğun bakım servisine indirgeyecek olursak bile mevcut rakamın üstüne minimum 24 hemşireye da ihtiyacımız olduğu aşikâr bir gerçektir.”
 

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Son Güncelleme: 02.12.2021 18:09
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