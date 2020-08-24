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Sağlık Bakanlığı grip ve pnömococ aşıları ile ilgili açıklama yaptı

24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:44
Sağlık Bakanlığı grip ve pnömococ aşıları ile ilgili açıklama yaptı
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Sağlık Bakanlığı grip ve pnömococ aşıları ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid -19 hastalığı nedeniyle yetişkin aşılamalarına yönelik tüm dünyada yapılan uygulamalar neticesinde, özellikle grip aşısı ve pnömococ aşısı yaptırmak isteyen kişilerin sayısı geçmiş yıllara göre artış göstermekte olduğu kaydedildi. 

Toplumda bu iki aşıyı bulup yaptırmaya yönelik panik yaşandığı görüldüğü belirtilen açıklamada, grip aşısının her yıl sonbaharda o yıla özel olarak üretilmekte ve Eylül veya Ekim gibi piyasaya sunulmakta olunduğu belirtildi. 

Öte yandan konjuge pnömococ aşısının 0-2 yaş aşılamasında kullanılan ve ellerinde sürekli olan bir aşı olduğu son zamanlarda bebekler için temin edilmiş olan bu aşıların yetişkin ve risk grubunda olmayan kişiler için de yerli yersiz kullanıldığını görmekte oldukları belirtildi.

Yetişkin aşılarının hastalık, meslek veya yaş nedeniyle risk grubundaki kişilere uygulanan aşılar olduğu belirtilerek, bu aşılardan biri olan pnömococ aşısı için risk gruplarının aşağıdaki gibi olduğu ve görüleceği üzere aşağıda belirtilen hastalıklar yoksa pnömokok aşısının rutin olarak önerilmemekte olduğu vurgulandı.

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Ayrıca aşının uygulama şemasında kişinin hastalığına, yaşına, aşıyı daha önce yaptırmış olup olmadığına göre farklılıklar göstermekte olduğu da kaydedildi.

Pnömokok aşısı için risk gurupları şöyle:

“1-65 yaş ve üzeri kişiler; Bos kaçağı olanlar; Koklear implantI olanlar; Dalağın alınmış olması veya çalışmaması( Fonksiyonel veya anatomik aspleni (Sickle cell,hemoglobinopatiler vb); İmmün sistemi baskılanmış olanlar(Doğuştan veya sonradan kazanılmış immün yetmezlikli hastalar, HIV hastalığı olanlar, Kronik Böbrek Hastalığı olanlar ,Nefrotik Sendrom, Kanser Hastaları, İmmün süpresan tedavi alanlar organ nakli yapılanlar vb; İmmün sistemi normal olan fakat Diyabet, Kronik Karaciğer Hastalığı, Kronik Kalp,Akciğer hastalığı vb olanlar.”

Açıklamada, Bakanlığın grip aşısının sonbaharda özellikle kronik hastalığı olan kişilere yapılmasını önerdiği ancak aşının henüz üretilerek piyasaya sürülmediği kaydedildi.

Pnömococ aşısının ise bakanlığın yukarıda belirtilen tüm risk gruplarına önerildiği vurgulanan açıklamada, kronik hastalığı olanlara ve sağlık çalışanlarına doktorundan gelecek bir raporla ve doktorunun bilgisi ve önerisi dahilinde sağlık merkezlerinde yapılmak üzere bu aşı ücretsiz olarak temin edileceği belirtildi.

Aşının sağlık çalışanlarına ücretsiz yapılması için her yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli çalışmalar yapılacağı kaydedilen açıklamada, tüm halkın konuya hassasiyet ve sorumlulukla yaklaşmalarını, doktorunun bilgi ve onayı olmadan kimsenin aşı yaptırmaması istendi.

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Son Güncelleme: 24.08.2020 16:03
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