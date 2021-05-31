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Sağlık Bakanlığı, Girne’de yeni PCR merkezi hizmete koydu

Leymosun Kültür Evi'nde hizmet veren PCR Merkezi’nin kapatılmasının ardından Uğur Mumcu Caddesi-Karakum Lemar yanında PCR Merkezi oluşturuldu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:45
Sağlık Bakanlığı, Girne’de yeni PCR merkezi hizmete koydu
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Özyalçın Şirketler Grubu’nun PCR merkezi olarak hizmet vermesi için Sağlık Bakanlığı’na karşılıksız tahsis ettiği binanın bir kısmında PCR testleri yapılırken, bir kısmının ise aşı merkezi olarak düzenlenmesi hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bakanlık yetkilileri ve Özyalçın Şirketler Grubu Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın ile birlikte hizmete giren PCR Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Üstel, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle PCR testi uygulanmasının gerekliliğini anımsatarak, Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşa kolaylık sağlamak için tüm ilçelerde yeni PCR merkezlerini hizmete koyduklarını ifade etti.
Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evi’nin bir süre PCR merkezi olarak hizmet verdiğini ancak Girne Belediyesi’nin ani ve anlaşılmaz bir kararla merkezi kapattığını kaydeden Üstel, vatandaşın mağduriyeti gidermek için testlerin bir süre Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Acil Polikliniği’ne kaydırıldığını hatırlattı.

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Hastanede testlerde yaşanan yoğunluğu gidermek için çalışırken, Yağmur ve Yaprak Özyalçın’ın; babaları Oğuz Özyalçın’ın anısına, binayı karşılıksız olarak Bakanlığa tahsis ettiğini söyleyen Üstel, Özyalçın Şirketler grubuna teşekkür etti; Oğuz Özyalçın’a rahmet diledi.
İç düzenlemesi Özyalçın Şirketler Grubu tarafından yapılan binanın bir kısmının PCR merkezi olarak hizmet vereceğini, diğer bölümünün ise önümüzdeki günlerde aşı merkezi olarak kullanılmasının hedeflendiğini dile getiren Üstel, bina yanında geniş bir otopark bulunmasının da önemli kolaylık sağladığını belirtti.
Girne Belediyesi’ne de süreçteki katkıları için teşekkür eden Bakan Üstel, merkezin, belediye tarafından ani bir kararla kapatılmasının anlaşılmaz olduğunu da söyledi.

 

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Son Güncelleme: 31.05.2021 15:09
Anahtar Kelimeler:
Girnede Yeni PCR Merkezi
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