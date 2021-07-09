Sağlık Bakanlığı girişlerde PCR/Antijen testi istenecek aktiviteleri açıkladı

Açıklamaya göre, girişlerde aşılı kişilerden son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR/Antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içinde yapılmış negatif antijen testi istenecek aktiviteler şöyle;

“Otel/casino; Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları; Bar ve Clublar; Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları; İnternet kafeler; Bet ofisler; Gece Klübleri; Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri; Sinema salonları; Kapalı ve açık spor salonları; Yüzme havuzları; Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları; Açık alanlarda yapılacak müsabakalar; Kapalı spor salonları (fitness, bireysel); Lunapark, tombala vb. Etkinlikler; İbadethaneler”