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Sağlık Bakanlığı, Emine Benli ile ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, beyin sapı tümörü teşhisiyle Türkiye’de tedavi gören ve tedavisi için yardım kampanyası başlatılan Emine Benli’yle ilgili açıklama yaparak desteğinin her koşulda devam edeceğini vurguladı.

16 Mart 2021 Salı 14:15
Sağlık Bakanlığı, Emine Benli ile ilgili açıklama yaptı
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Emine Benli’nin bakanlıkça Türkiye’ye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, ailenin isteğiyle bakanlığın anlaşmalı olduğu ve tüm masrafların bakanlıkça karşılandığı TC Üniversite Araştırma ve Eğitim Hastaneleri, TC devlet hastaneleri ve bazı özel hastaneler yerine yine bakanlığın anlaşmalı olduğu fakat yapılan protokol gereği hasta ödemeli bir merkez olan İstanbul Acıbadem Hastanesi’ne başvurduğu” belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “sosyal medyada son günlerde küçük Emine Benli ile ilgili çıkan haberler ve başlatılan yardım kampanyası üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yapma gereği duymuştur” denildi.

Küçük Emine Benli’nin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroşirurji hekimleri tarafından “Mezensefalik kitle ( Beyin Sapı Tümörü)” nedeniyle ileri tetkik, tedavisi ve operasyonu için 10 Mart tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hastanın ailesi kendi istekleri doğrultusunda bakanlığımızın anlaşmalı olduğu ve tüm masrafların tarafımızdan karşılandığı TC Üniversite Araştırma ve Eğitim Hastaneleri, TC devlet hastaneleri ve bazı özel hastaneler yerine yine bakanlığımızın anlaşmalı olduğu fakat yapılan protokol gereği hasta ödemeli bir merkez olan İstanbul Acıbadem Hastanesi’ne başvurmuşlardır.

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İlgili merkez ile bakanlığımızın yaptığı protokol gereği tedavi masrafları öncelikle hasta tarafından karşılanıp, farklar çıkarıldıktan sonra bakanlığımızca geri ödeme yapılmaktadır.

“KOLAYLIK VE SÜRECİN HIZLANMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILDI”

Tüm bilgiler sevk sırasında aile ile paylaşılmıştır. Ancak minik Emine’nin durumu göz önünde bulundurularak, Perşembe günü yapılacak ameliyatın ardından İstanbul Temsilciliğimiz bilgilendirilmiş, bakanlığımız tarafından protokol kapsamında tedavi ücretlerinin geri ödenmesi sırasında kolaylık sağlanması ve sürecin hızlanması için gerekli adımları atmış bulunmaktayız.

Küçük Emine Benli’ye ve ailesine KKTC Sağlık Bakanlığı olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletir, desteğimizin her koşulda devam edeceğini kamuoyu ile paylaşırız.”

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Son Güncelleme: 16.03.2021 15:35
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