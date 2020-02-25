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Sağlık Bakanlığı duyurdu: “Genetik laboratuvara korona virüsünün tespiti için gerekli kit alındı”

Sağlık Bakanlığı duyurdu: “Genetik laboratuvara korona virüsünün tespiti için gerekli kit alındı”

25 Şubat 2020 Salı 14:27
Sağlık Bakanlığı duyurdu: “Genetik laboratuvara korona virüsünün tespiti için gerekli kit alındı”
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 “UÇAKLARDA ANONS DA YAPILACAK”

“SINIR KAPILARINDAKİ ÖNLEMLERİN ARTIRILMASI GÜNDEMDE”

Sağlık Bakanlığı, korona virüsünün tespiti için gerekli kitin Genetik Laboratuvarı’na alındığını, bununla ilgili testlerin artık KKTC’de yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını konusunda yürüttüğü faaliyetlerle ve aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, bakanlığın gündeminde üniversite temsilcileriyle yabancı öğrencilerin durumunu değerlendirme toplantısı da var.

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Salgının seyrine göre gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğini vurgulayan Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren uçaklarda salgından korunmanın yollarıyla ilgili anons yapılacağını, sınır  kapılarındaki önlemlerin artırılmasının gündemde olduğunu belirtti.

Aralık 2019’da Çin’de başlayan, kısa sürede 24 ülkeye yayılan, Dünya Sağlık Örgütü’nün global salgın riski açıklaması üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı faaliyetleri ve tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de katımıyla sağlıktaki paydaşlarla yapılan toplantılara işaret edilerek, Ercan Havalimanı’na termal kamera kurulduğu, Girne ve Gazimağusa limanlarına termal kamera konulduğu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesini de içeren Karantina Bölümü oluşturulduğu, korona virüsü olası vakalarının bildirimi için 2 GSM telefon hattının aktif hale getirildiği kaydedildi.

Olası vakaların nasıl saptanıp hangi yolun izleneceğini belirten ve uzmanlar tarafından hazırlanan yönergelerin bakanlığın ilgili dairelerine ve Tabipler Birliği’ne iletildiği belirtildi.

Tüm sağlık çalışanları için Vaka Yönetim Rehberi yeniden güncellendi.Halkın,koronavirüs salgınıyla ilgili kamu spotları aracılığıyla bilgilendirilmesi sürüyor.

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Son Güncelleme: 25.02.2020 17:38
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