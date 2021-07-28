Sağlık Bakanlığı, Dr. Mustafa Akansoy hakkında soruşturma başlatıyor!

Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin sosyal medya hesabı üzerinden Koronavirüs mücadelesine yönelik değerlendirme iletisi üzerine Girne Akçiçek Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy’un ‘Ali Pilli göreve’ şeklindeki paylaşımı tartışmayı da beraberinde getirdi.

Öte yandan Dr. Akansoy’un paylaşımının altına Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova’nın, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i eleştiren bir yorum yapması ile tartışma farklı bir boyut kazandı.

Kıbrıs Postası program yapımcısı ve köşe yazarı Gökhan Altıner de konuyla ilgili olarak ‘Sabah Postası’ adlı programında bir değerlendirme yaparak tepki gösterdi.

Altıner, “Başbakan Ersan Saner’in yapmış olduğu en büyük icraat Ali Pilli’yi görevden almaktır” şeklinde konuşarak, “Pilli iyi bir Sağlık Bakanlığı yapamamıştır. Pilli’nin döneminde test sayıları 2 binlerdeyken şu anda 25 bin test yapılıyor. Aşı problemi ise çözüldü… Her gün bu canlı yayından ‘insanları 15 gün otellere kapatmayın’ diye bas bas bağırdığımız günleri çok iyi hatırlıyorum” dedi.

“ETİK VE AHLAKİ AÇIDAN SON DERECE ÜZÜNTÜ VERİCİ”

Semptom göstermeyen koronavirüs pozitif kişilerin bileklik uygulamasıyla evlerinde iyileştiğine de vurgu yapan Altıner, “Pilli döneminde beni onlarca insanın aradığını ve otel odalarında bu insanların unutulduğunu biliyoruz. Bir kamu hekiminin ‘Ali Pilli göreve’ diye çağrı yapması etik ve ahlaki açıdan son derece üzüntü vericidir, yakışmamıştır” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI, AKANSOY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATACAK

Akansoy’un Pilli’nin bakanlık döneminde kendisini destekleyen birçok açıklaması olduğunu da vurgulayan Altıner, “Bir doktorun bu kadar ağır eleştiri yapması, yasaya göre de doğru bir davranış değildir” diye konuştu.

Altıner, kaynaklarının kendine verdiği bilgileri de canlı yayında izleyicileri ile paylaşarak ‘Akansoy hakkında Sağlık Bakanlığı bir soruşturma açacak’ dedi.

“BEROVA’NIN EŞİNİN BAŞHEKİM OLMASI KABUL EDİLSEYDİ YİNE DE BÖYLE BİR YORUM YAPACAK MIYDI?”

Öte yandan UBP’li vekil Berova’nın yapmış olduğu yoruma da değinen Altıner, “İddia odur ki, Özdemir Bey, Başbakan Saner’den Girne Akçiçek Hastanesi’nin Başhekimlik görevine eşinin getirilmesini rica etmiş. Başbakan konuyu Sağlık Bakanı Üstel’e iletmiş. Ünal Bey, reddederek, çok talep olduğunu ve münhal açacağını söylemiş. Özdemir Beyin eşi Başhekim olsaydı hala sağlık sistemi kötü yönetiliyor diye bir yorum yapacak mıydı?” diye sordu.

“Sağlık gibi son derece hassas ve önemli bir konu üzerinden menfi siyaset güdülmektedir” ifadelerini de kullanan Altıner, “İlahi Tanrı bu memlekete Ali Pilli’yi bir daha Sağlık Bakanı yapmasın” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarıda bulunmuştu. Pilli’nin uyarısının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ‘Dr. Ali Pilli göreve’ şeklinde paylaşım yapan Akansoy’a eski Sağlık Bakanlarından Dr. Mustafa Arabacıoğlu tepki göstermişti.

Dr. Arabacıoğlu, “Doktor bey sizin böyle bir paylaşım yapmanız Kamu Görevlileri Yasası’na göre yanlış" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan UBP’li vekil Berova da Akansoy’un paylaşımın altına “Ciddi bir kriz içerisindeyiz böyle bir salgın yönetimi olmaz” şeklinde bir yorum yapmıştı.