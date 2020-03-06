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Sağlık Bakanlığı'dan duyuru

Sağlık Bakanlığı, İtalya’dan gelecek kişilerin olası koronavirüs (Covid-19) açısından değerlendirilmelerinin yapılabilmesi için bakanlıkla irtibata geçmesi gerektiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'dan duyuru

Sağlık Bakanlığı, İtalya’dan gelecek kişilerin olası koronavirüs (Covid-19) açısından değerlendirilmelerinin yapılabilmesi için bakanlıkla irtibata geçmesi gerektiğini duyurdu.

06 Mart 2020 Cuma 13:08
Sağlık Bakanlığı'dan duyuru
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Sağlık Bakanlığı, İtalya’dan gelecek kişilerin olası koronavirüs (Covid-19) açısından değerlendirilmelerinin yapılabilmesi için bakanlıkla irtibata geçmesi gerektiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle İtalya’da okulların kapatıldığı ve oradaki KKTC’li öğrencilerin Adaya dönmeye başladığı kaydedilerek şöyle denildi:

“Adamıza dönecek kişilerin olası Koronavirüs (Covid-19) hastalığı açısından değerlendirilmelerinin yapılması için 05488501188 ve 05338501188 numaralardan Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Halkımızın bu konuya hassasiyet gösterip son 14 gün içinde Güney Kıbrıs’tan veya Türkiye üzerinden ülkeye girmiş olan kişilerin bakanlığımızı araması önemle rica olunur.”

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Son Güncelleme: 06.03.2020 20:25
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