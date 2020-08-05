Sağlık Bakanlığı Covid risk kategorilerini revize etti

Sağlık Bakanlığı, KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerini revize etti.
Buna göre dün itibari ile ülke kategorileri şöyle:
“Kategori A:
1. Avusturya
2. Danimarka
3. Estonya
4. Finlandiya
5. Güney Kore
6. İrlanda
7. İsviçre
8. İzlanda
9. Japonya
10. Lihtenştayn
11. Litvanya
12. Letonya
13. Macaristan
14. Maldivler
15. Malta
16. Norveç
17. Polonya
18. Slovakya
19. Slovenya
20. Yeni Zelanda
21. Kanada
22. Tayland
Kategori B
1-Avustralya
2-Belçika
3-İtalya
4-Hırvatistan
5-Hollanda
6-Çek Cumhuriyeti
7-Andora
8-Monakko
9-Vatikan
10-San Marino
11-Gürcistan
12-Ruanda
13-Tunus
14-Uruguay
16-Birleşik Arap Emirlikleri
17-Bosna Hersek
18-Lübnan
19-Singapur
20-Türkiye
21-Uruguay
22-Ürdün
23-Almanya
24-Yunanistan
Kategori C
1-Amerika Birleşik Devletleri
2-Brezilya
3-Arjantin
4-Sırbistan
5-Karadağ
6-Portekiz
7-İsveç
8-Luxemburg
9-Romanya
10-Hindistan
11-Birleşik Krallık
12-İran
13-Israil
14-Kazakistan
15-Kosova
16-Meksika
17-Mısır
18-Pakistan
19-Rusya
20-Türkmenistan
21-Bangladeş
22-Filipinler
23- Irak
24-İspanya
25-Fransa
26-Bulgaristan
27-Cezair
28-Fas
29-Katar”