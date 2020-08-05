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Sağlık Bakanlığı Covid risk kategorilerini revize etti

Sağlık Bakanlığı, KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerini revize etti.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:03
Sağlık Bakanlığı Covid risk kategorilerini revize etti
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Sağlık Bakanlığı, KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerini revize etti.
Buna göre dün itibari ile ülke kategorileri şöyle: 
“Kategori A: 
1.    Avusturya       
2.    Danimarka
3.    Estonya
4.    Finlandiya
5.    Güney Kore
6.    İrlanda
7.    İsviçre 
8.    İzlanda
9.    Japonya
10.    Lihtenştayn
11.    Litvanya
12.    Letonya
13.    Macaristan
14.    Maldivler
15.    Malta
16.    Norveç
17.    Polonya
18.    Slovakya
19.    Slovenya
20.    Yeni Zelanda 
21.    Kanada 
22.    Tayland

Kategori B
1-Avustralya
2-Belçika
3-İtalya
4-Hırvatistan
5-Hollanda
6-Çek Cumhuriyeti
7-Andora
8-Monakko
9-Vatikan
10-San Marino
11-Gürcistan
12-Ruanda
13-Tunus
14-Uruguay

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15-Çin
16-Birleşik Arap Emirlikleri
17-Bosna Hersek
18-Lübnan
19-Singapur
20-Türkiye
21-Uruguay
22-Ürdün 
23-Almanya
24-Yunanistan

Kategori C
1-Amerika Birleşik Devletleri
2-Brezilya 
 3-Arjantin
4-Sırbistan
5-Karadağ              
6-Portekiz
7-İsveç     
8-Luxemburg 
9-Romanya 
10-Hindistan 
11-Birleşik Krallık    
12-İran           
13-Israil           
14-Kazakistan     
15-Kosova     
16-Meksika 
17-Mısır
18-Pakistan
19-Rusya              
20-Türkmenistan
21-Bangladeş
22-Filipinler 
 23- Irak
24-İspanya
25-Fransa
26-Bulgaristan
27-Cezair
28-Fas
29-Katar”
 

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Son Güncelleme: 05.08.2020 17:21
Anahtar Kelimeler:
Covid19Sağlık Bakanlığı
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