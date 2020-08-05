Sağlık Bakanlığı Covid risk kategorilerini revize etti

Sağlık Bakanlığı, KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerini revize etti.

Buna göre dün itibari ile ülke kategorileri şöyle:

“Kategori A:

1. Avusturya

2. Danimarka

3. Estonya

4. Finlandiya

5. Güney Kore

6. İrlanda

7. İsviçre

8. İzlanda

9. Japonya

10. Lihtenştayn

11. Litvanya

12. Letonya

13. Macaristan

14. Maldivler

15. Malta

16. Norveç

17. Polonya

18. Slovakya

19. Slovenya

20. Yeni Zelanda

21. Kanada

22. Tayland

Kategori B

1-Avustralya

2-Belçika

3-İtalya

4-Hırvatistan

5-Hollanda

6-Çek Cumhuriyeti

7-Andora

8-Monakko

9-Vatikan

10-San Marino

11-Gürcistan

12-Ruanda

13-Tunus

14-Uruguay



15-Çin16-Birleşik Arap Emirlikleri17-Bosna Hersek18-Lübnan19-Singapur20-Türkiye21-Uruguay22-Ürdün23-Almanya24-Yunanistan

Kategori C

1-Amerika Birleşik Devletleri

2-Brezilya

3-Arjantin

4-Sırbistan

5-Karadağ

6-Portekiz

7-İsveç

8-Luxemburg

9-Romanya

10-Hindistan

11-Birleşik Krallık

12-İran

13-Israil

14-Kazakistan

15-Kosova

16-Meksika

17-Mısır

18-Pakistan

19-Rusya

20-Türkmenistan

21-Bangladeş

22-Filipinler

23- Irak

24-İspanya

25-Fransa

26-Bulgaristan

27-Cezair

28-Fas

29-Katar”

