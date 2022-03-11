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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 test başvuru sisteminden test raporları alınabileceğini duyurdu

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı Covid-19 test başvuru sisteminden artık test raporları da alınabileceğini duyurdu.

11 Mart 2022 Cuma 19:00
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 test başvuru sisteminden test raporları alınabileceğini duyurdu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true adresine giren kişilerin Covid-19 test sonucu sorgulama bölümüne girerek, kimlik/pasaport, kayıtlı telefon numarası, önceden gönderilmiş şifre veya doğrulama kodu ile giriş yapıp, sonuç alabilecekleri belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 11.03.2022 23:47
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