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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 risk kategorilerine göre ülke listelerini güncellendi

26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:13
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 risk kategorilerine göre ülke listelerini güncellendi
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A KATEGORİSİNDEKİ 8 ÜLKEDEN 7’Sİ B’YE, BİRİ C’YE ALINDI…7 ÜLKE B’DEN C’YE AKTARILDI
MALTA A’DAN C’YE, GÜRCİSTAN İSE B’DEN A’YA ALINDI 
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 risk kategorilerindeki ülkeleri güncelledi. A kategorisindeki 8 ülkeden 7’si B’ye, biri C’ye alındı. 7 ülke ise B’den C’ye aktarıldı.
A ve B kategorilerden gelenler belirlenen tarih aralığında yapılan PCR testleri ile ülkeye girerken, C kategorisi ülkelerden gelenler 14 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği karantina merkezinde kalıyor. 
Yeni düzenlemeyle, karantina istenen C kategorisindeki ülkelere Malta, Avusturalya, Hırvatistan, Hollanda, Andora, Tunus, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri de eklendi. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A’dan B’ye alınan ülkeler Avusturya, Danimarka, İrlanda, İsviçre, Japonya ve Polonya oldu. Öte yandan B kategorisindeki Gürcistan A’ya alındı. C kategorisindeki İsveç de B’ye alındı.
Bakanlığın açıklamasına göre kategori A şöyle: Estonya, Finlandiya, Güney Kore, Lihtenştayn, Litvanya, Letonya, Macaristan, Maldivler, Norveç, Slovakya, Slovenya, Yeni Zelanda, Kanada, Tayland, Gürcistan
Kategori B şu şekilde: Avusturya, Danimarka, İrlanda, İsviçre, İzlanda, Japonya, Polonya, Belçika, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Monakko, Vatikan, San Marino, Ruanda, Uruguay, Çin, Bosna Hersek, Singapur, Türkiye, Ürdün, Almanya, Yunanistan, Kuveyt, Birleşik Krallık,İsveç.
Kategori C şöyle: Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Arjantin, Sırbistan, Karadağ, Portekiz, Lüksemburg, Romanya, Hindistan, İran, İsrail, Kazakistan, Kosova, Meksika, Mısır, Pakistan, Rusya, Türkmenistan, Bangladeş, Filipinler, Irak, İspanya, Fransa, Bulgaristan, Cezayir, Avustralya, Fas, Katar, Azerbaycan, Malta, Hırvatistan, Hollanda, Andora, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ukrayna,  Bahreyn, Suudi Arabistan. 
KATEGORİLERE UYGULAMALAR
Öte yandan kategorilere göre uygulamalar şöyle:

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“A kategorisinde olan ülkelerden, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelen ve son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını belgeleyenler, test veya karantina uygulanmaksızın tüm kara sınır kapılarından ülkeye giriş yapabileceklerdir. PCR sonucu ibraz edemeyenlere sadece Metehan ve Beyarmudu sınır kapılarında PCR testi yapılabileceğinden sadece bu iki kapıdan ülkeye girebileceklerdir. Bu kişiler test sonuçları çıkıncaya kadar karantina altında tutulacaklar ve yapılan test ve karantina ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.
*A kategorisindeki bir ülkeden Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs’a gelecek kişilere B kategorisi kuralları uygulanacaktır.

*Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişiler ve diğer nedenlerle güneye geçenler sadece bir kez PCR testi yaptırarak Güney Kıbrıs’a gidiş gelişlerini sürdürebileceklerdir.Bu kişilere ayrıca random PCR testleri  yapılacaktır.
*Pile’de ikamet eden tüm vatandaşlarımız, ilk geçişlerinde bir defaya mahsus PCR negatif test sonucu göstermek kaydıyla Pile’ye veya Pile’den Kuzeye sürekli geçiş yapabileceklerdir.

*Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve benzeri uluslararası örgüt personelinden ilk geçişte bir defaya mahsus olmak üzere COVID-19 negatif sonucu göstermeleri istenecektir.Bu kişilere de random PCR testi  yapılacaktır.
*B kategorisindeki ülkelerden KKTC‘ye gelecek kişiler seyahate başlama tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu göstererek ülkeye giriş yapabilecektir.  Bu kişilere KKTC’ye girişte 2. bir PCR testi yapılacak ve sonuçlar çıkana kadar, otel rezervasyonları olanlar otelde, evde konaklayacak olanlar ise evde, taahhüt ettikleri şekilde kendilerini izole edeceklerdir. B kategorisindeki  ülkelerden gelenler PCR sonucu gösterememeleri durumunda ülkeye alınmayacaklardır(KKTC  vatandaşları ise  girişte PCR testi yapılarak ülkeye alınacaklar ancak 3 gün karantinada kalacaklardır.)
* Beş günden (beşinci gün dahil) kısa süre ile Türkiye’ye gidip gelecek kişiler, KKTC’den çıkış yapmadan son 3 gün içinde  yaptırdıkları PCR testinin  sonucunu  göstererek adaya dönebilecekler ve Türkiye’de PCR testi yaptırmalarına gerek kalmayacaktır. Ancak bu kişiler ülkeye girdikten sonraki beşinci ile yedinci gün arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne veya Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek ikinci PCR numunelerini vereceklerdir.
*Beş günden kısa bir süre için Türkiye’ye gidip gelecek olan ancak KKTC’den ayrılmadan önce PCR testi yaptırmayan  KKTC  vatandaşları ise    ülkeye giriş yapabilecekler ancak 3 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği merkezlerde karantina altına alınacaklar ve 3’üncü günün sonunda PCR testleri yapılacaktır. Yapılan test ve karantina ücretleri ilgili yolcu tarafından karşılanacaktır.

*Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında; 10 Ağustos 2020 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan karar doğrultusunda,13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren (13 Ağustos 2020 tarihi dâhil) Birleşik Krallıktan adaya gelecek kişiler uçağa biniş tarihinden üç ile beş gün önce   yapılan   negatif  PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabileceklerdir.
Ancak bu kişiler 7 gün süre ile ev karantinasında kalacaklardır. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler, otel karantinasına alınacaktır.
C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde belgeleme zorunluluğu vardır. Bu kişilere ülkeye girişlerinde 2. PCR testi yapılacak ve 14 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir karantina merkezinde karantina uygulaması yapılacaktır. Karantina bitiminde ise 3. PCR testlerini yaptırmak sureti ile karantinadan çıkacaklardır.
KKTC’de sürekli ikamet eden KKTC vatandaşları ile KKTC vatandaşı öğrenciler karantina ücretlerinden muaf tutulacaktır. Bunun dışındaki kişiler test ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaktır”.
0-5 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARDAN PCR TEST SONUCU İSTENMİYOR
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında şu bilgiler de verildi:
“Ülkeye giriş yapacak 0-5 yaş grubundaki çocuklardan PCR test sonucu istenmeyecektir. Belirtilen uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş günlük süre, PCR numunelerinin veriliş tarihi baz alınarak değerlendirilecektir. B ve C grubu ülkelerden seyahat tarihinden 6 gün önce veya daha eski tarihlerde alınan PCR test sonuçları ülkeye girişlerde geçerli sayılmayacaktır. Bu şekilde test ibraz eden kişiler ülkeye alınmayacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın İçişleri Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşme sonucunda B grubu ülkelerden gelip gece kulüplerinde çalışacak olanlar Türkiye’de 2 hafta kalmış olsalar bile KKTC de 7  gün süre ile karantinada kalacaklardır. C grubu ülkeden gelenler ise 14 gün karantinada kalacaklardır. B ve C grubu ülkelerden gelecek bu kişiler de ülkeye girerken  uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemek zorundadırlar.”

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Son Güncelleme: 26.08.2020 18:18
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