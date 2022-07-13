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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı merkezlerini açıkladı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:45
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı merkezlerini açıkladı

Biontech aşısı için önceden randevu alınması gerekiyor

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı yapılan sağlık merkezlerini açıkladı. Bakanlık, Biontech aşısı yaptırmak isteyen kişilerin önceden ilgili sağlık merkezine başvurarak, randevu alması gerektiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aşılar hafta içi; Esentepe Sağlık Merkezi’nde 08.00-14.00, Lefke Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Serdarlı Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Geçitkale Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Maraş Sağlık Merkezi’nde 09.00-11.00, Lapta Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Dipkarpaz Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde 09.00-12.00, Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Trenyolu Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Dikmen Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30 saatleri arasında yaptırılabiliyor.

Çamlıbel Sağlık Merkezi ve Akdoğan Sağlık Merkezi’nde ise aşıların, salı –perşembe günleri 08.30-12.30 saatleri arasında yaptırılabileceği belirtildi.

İskele Sağlık Merkezi’nde Sinovac aşısı yapılmazken, Biontech Pazartesi 08.00-14.00 saatleri arasında yaptırılabiliyor. Dipkarpaz Sağlık Merkezi’nde ise Biontech aşısı yapılmadığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 14.07.2022 09:39
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