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Sağlık Bakanlığı: “Çamlıbel Sağlık Merkezi’nin yatalak hastalara ambulans hizmeti vermemesi gibi bir durum söz konusu değil”
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama
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Sağlık Bakanlığı: “Çamlıbel Sağlık Merkezi’nin yatalak hastalara ambulans hizmeti vermemesi gibi bir durum söz konusu değil”

23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:30
Sağlık Bakanlığı: “Çamlıbel Sağlık Merkezi’nin yatalak hastalara ambulans hizmeti vermemesi gibi bir durum söz konusu değil”

Sağlık Bakanlığı, Çamlıbel Sağlık Merkezi’nin, yatalak hastalara ambulans hizmeti vermemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir hasta yakının Çamlıbel 112 Acil Ambulans hizmetlerini aradığı ve yatalak hastanın bakımı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararına göre yatalak hastalara Sağlık Merkezindeki ambulansların hizmet vermeyeceği gibi gerçekliği yansıtmayan iddiası üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Yaklaşık 6 yıldır, Tepebaşı köyünde ikamet eden yatalak yaşlı hastanın sonda değişimlerinin her ay, bazen gün içinde 2-3 kez, Çamlıbel 112 Acil Ambulans hemşireleri tarafından düzenli bir şekilde evine gidilerek yapıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Söz konusu şikayetle ilgili hastanın yakını Çamlıbel 112 sorumlu hemşiresini arayıp, sonda değişimini talep etmiş ve ilgili hemşire hasta yakınının talebini yerine getirip hastanın sondasını takmıştır.

İddia edildiği gibi Sağlık Bakanlığı'nın Çamlıbel Sağlık Merkezinde yeni bir kararla yatalak hastalara ambulans hizmeti vermeyeceği gibi bir durum söz konusu değildir.”

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Son Güncelleme: 24.07.2022 00:26
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