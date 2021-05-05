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Sağlık Bakanlığı çalışma izinleri ve Belediyeler sağlık raporları takip modülünü devreye koydu

Sağlık Bakanlığı, “Çalışma İzinleri Sağlık Raporları Online Ödeme ve Takip Modülü” ile “Belediyeler Sağlık Raporları Başvuru Online Ödeme ve Takip Modülünü” devreye koyduğunu bildirdi. 

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:15
Sağlık Bakanlığı çalışma izinleri ve Belediyeler sağlık raporları takip modülünü devreye koydu
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 önlemleri çerçevesinde hastanelerde ve ödeme noktalarındaki yığılmaların önüne geçmek ve teması azaltmak amacıyla Sağlık Raporları Otomasyon Sistemine ilaveten devreye giren yeni uygulamayla birlikte sağlık karnelerinin daha hızlı ve çağdaş bir şekilde takip edilebileceği belirtildi. 
Yeni sistemle belediye hudutları içerisinde gıda maddeleri üretenler ve dağıtanların periyodik olarak yapılan sağlık karnesi tahlillerini Sağlık Raporları otomasyon sisteminden yapabilecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Başvuruda bulunacak olan kişiler evrakları üzerinde bulunan QR kodunu telefonlarından okutarak ödeme ekranına geçebilir ve ödemelerini gerçekleştirebilir veya odeme.saglik.gov.ct.tr adresine girerek evraklarında belirtilen kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla da ödemelerini yapabileceklerdir. 

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Böylelikle müracaata bulunan kişiler sağlık tahlil ödemelerini online olarak gerçekleştirip, sağlıktaki süreçlerini de kendileri takip edebileceklerdir.”

 

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Son Güncelleme: 05.05.2021 14:20
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