Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet erken seçim için Ankara’dan yetki aldı mı?
Hükümet erken seçim için Ankara’dan...
Gaflet ve dalalet
Gaflet ve dalalet
Erken seçim olmaz, çünkü...
Erken seçim olmaz, çünkü...
Kıbrıs’ın siber kahramanları
Kıbrıs’ın siber kahramanları
banner376
Flaş Haber
Canına kıydı
Kapat

Sağlık Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sağlık Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla onayladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:31
Sağlık Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla onaylandı
banner337
banner351

SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ OYÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sağlık Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla onayladı.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Sağlık Bakanlığı için öngörülen 856 Milyon 166 Bin 800 TL tutarındaki bütçeyi oyçokluğuyla onaylayarak genel kurula sevk etti. 
Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada, CTP ve HP milletvekilleri bütçeye ret oyu verdi.

banner341
Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü komite toplantısına Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ile Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bürokratları katılarak görüşlerini ifade etti.
UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan komite toplantısına, komite üyeleri CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. 
Komite toplantısında ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli, HP Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Tolga Atakan, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da yer aldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi komiteden geçti
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi komiteden geçti
Alsancak Belediyesi'nden hükümete “Alsancak- Lapta yolunu tamamlayın” çağrısı
Alsancak Belediyesi'nden hükümete “Alsancak- Lapta yolunu tamamlayın” çağrısı
KTİMB Başkanı Gürcafer, Dr. Küçük ve Denktaş için anma mesajı yayımladı
KTİMB Başkanı Gürcafer, Dr. Küçük ve Denktaş için anma mesajı yayımladı
El-Sen’den Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’ya eleştiri
El-Sen’den Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’ya eleştiri
Savaşan: “Tatar’ın tutumu Denktaş’ın haklı mücadelesini taçlandırıyor”
Savaşan: “Tatar’ın tutumu Denktaş’ın haklı mücadelesini taçlandırıyor”
Canına kıydı
Canına kıydı
UBP'de taban erken genel seçimde kadın kontenjanda taze kan istiyor
UBP'de taban erken genel seçimde kadın kontenjanda taze kan istiyor
Pilli: 13'ü yerel 19 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: 13'ü yerel 19 pozitif vakaya rastlandı
Yıldırım köyünden Yeniboğaziçi Belediyesine tepkiler büyüyor
Yıldırım köyünden Yeniboğaziçi Belediyesine tepkiler büyüyor
Hür-İş, asgari ücretin bir an önce belirlenmesini istedi
Hür-İş, asgari ücretin bir an önce belirlenmesini istedi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim