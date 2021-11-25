Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2020 bütçesindeki payı 1 milyar 121 milyon 927 bin 900 TL olan Sağlık Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Sağlık bütçesiyle ilgili ilk sözü alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Covid ile mücadelede aşının önemine işaret ederek, vakaların aşısı tamamlanmayanlardan dolayı yaşandığını kaydetti, aşılanmaya önem verilmesi gerektiğini, vakalardan Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu söyledi, eleştirilerde bulundu.

İncirli, vakaların, dövizin yükselişi gibi yükseldiğini, bakanlığın bu konudaki açığı kapatması için çalışma yapması gerektiğini ifade ederek, aşı yaşı gelenlerin zamanında aşılanmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın ilaç, tetkikler, testler, tıbbi malzemeler konusunda da zafiyetler yaşadığını ancak şimdiki bütçeye baktığında da yeterli görmediğini, yedek ödeneklerdeki artışı anlamadığını ifade eden İncirli, Covid döneminin zor geçeceğini, dövizin yükselişinin de acımasız olduğunu, halkı çok sıkıntılı bir sürece soktuğunu söyledi, ancak bu sürecin daha doğru yönetilebileceğine inanç belirtti.

İncirli, Girne’de yeni bir hastaneye ihtiyaç olduğunu ve bu yönde adımların geciktirilmeden atılmasını istedi, bunun yanında altyapıya gerekli yatırımların yapılması gerekliliğine değindi. İncirli, Girne’de temeli atılan askeri hastanenin halka da hizmet verip vermeyeceğini sordu.

ROGERS: “SAĞLIKTAKİ KARA DELİKLER KAPATILMALI”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, ekonomik krizin arttığı, TL’nin değer kaybettiği dönemde bu bütçeyle sağlıkta reform yaratmanın mümkün görünmediğini; ancak bakanlığın sahip olduğu kaynakları daha etkili kullanması için yapılması gerekenlerin ertelenmemesinin şart olduğunu söyledi.

Sağlıktaki kara deliklerin kapanması gerektiğini kaydeden Rogers, İlaç Eczacılık Dairesi’yle ilgili Sayıştay raporunu örnek gösterdi.

Rogers, raporun kamu sağlık hizmetlerindeki eksikleri gözler önüne serdiğini belirterek, dairede otomasyon sistemi olmadığı için giren ve çıkan ilaçların bilinmediğini kaydetti; yaşanan sıkıntılara ve maddi kayıplara değindi.

Yıllık ilaç ihtiyacının ihaleyle alındığını ancak eksilince piyasadan 5 katı fiyat ödenerek sağlandığını, bu nedenle devlet bütçesinin zarar gördüğünü anlatan Jale Refik Rogers, öte yandan vatandaşın yeterli sağlık hizmeti alamadığını kaydetti.

“Sağlık, tasarruf yapılacak bir alan değildir, kaynaklarını verimli kullanmak zorundadır” diyen Roger, İlaç Eczacılık Dairesi binası sigortalı olduğu halde, raf sistemi düzgün olmadığı için sel baskını sonrası oluşan zararın, ilgili sigorta şirketi tarafından ödenmediği bilgisinin de Sayıştay raporunda yer aldığını bildirdi.

Rogers, İlaç Eczacılık Dairesi’nin günün şartlarına uygun stoklama ve raf sistemine geçmesini istedi.

Koronavirüs pandemisine değinirken halka aşının faydası sayılarla gösterilmezse aşılamada istenen orana ulaşılamayacağını söyleyen Rogers, “Aşıda farkındalık çok önemli. Covid 19 şu anda aşısız kişiler arasında yayılıyor. Aşısız kişiler 12 kat daha çok ölüyor” dedi.

HP Miletvekili Jale Refik Rogers, aşı sertifikası konusunda KKTC’de yaşayanların mağduriyetine işaret ederek, Türkiye’deki HES sistemiyle AdaPass’ın uyumlaştırılması çalışmalarının ivedilikle sonuçlandırılmasını ve uluslararası aşı sertifikasına ulaşmanın sağlanmasını istedi.

Sağlık sisteminin iyileştirilmesi için daha çok bilim insanının çalışmasının sağlanması gerektiğini kaydeden Rogers, mevsimlik işçi yerine nitelikli personel istihdamı yapılmasının daha yararlı olacağını belirtti. Rogers, “Sağlık bir ekip işidir. Bilir kişiler buralarda yetişmezse bu işin sonu ne olur emin değilim” dedi.

Rogers, Girne Hastanesi’nin nüfusa yetersiz kaldığını belirterek, Lefkoşa’da yapılacak yeni hastanenin planlamasının da ülke koşullarını daha iyi bildiği için ülke insanları tarafından yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Devlet Laboratuvarı’ndaki son durum hakkında bilgi isteyen Rogers, artık tedavi edici sağlık hizmetleri yanında erken tanıya ve bilinçlendirmeye de önem verilmesini; Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a herkesin erken tanı merkezlerine ulaşabileceği yapılamaya gidilmesini önerdi.

Kanser kayıt sistemindeki durum hakkında bilgi talep eden Rogers, daha planlı, kayıtlı ve sistemli olunmasını istedi.

MANAVOĞLU: “VAKA SAYILARININ DÜŞMESİ İÇİN DENETLEME ŞART”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, koronavirüsle ilgili denetlemedeki problem nedeniyle kış mevsiminin zor geçeceğini söyledi.

Manavoğlu, “Eğer denetim yapılmayacaksa halka evlerinden çıkmamalarını söyleyelim. 10 aydır denetim anlamında hiçbir şey yapılmadı” dedi.

Vaka sayılarının düşmesi için denetlemenin şart olduğunu vurgulayan Manavoğlu, virüsten ölümlerin de bu yüzden arttığı görüşünü ifade etti.

Gülşah Sanver Manavoğlu, belediyelere maddi katkı yapılmadığı için denetimden ellerini çektiklerini belirterek “İnsan hayatı paradan daha mı önemlidir? Başka şeylerden kesip buna aktaramaz mıyız?” diye sordu; eski Sağlık Bakanı’na yönelik eleştirilerde bulundu.

Hızlı testlerin güvenilirliğinin kalitesiyle ilgili olduğunu kaydeden Manavoğlu, hızlı test yapan kurumların denetlenmediğini, karlarını artırabilmek için malzemeden kıstıklarını ve kalitesiz test kiti aldıklarını savundu.

Manavoğlu, yeni Girne Hastanesi için ayrılan parayla artık hastanenin tamamlanamayacağını, trenin kaçırıldığını ifade etti. Manavoğlu, Girne ve Mağusa’ya daha küçük çaplı pandemi hastanesi yapılmasını önerdi.

Manavoğlu, sağlık personelinin imkansızlıklara rağmen özveriyle çalıştığını ancak gelinen noktada sağlıkta kilitlenme yaşandığını söyledi.

Koronavirüs geçirdiğini bilmeyen kişilerin, başka hastalıklar için doktora gittikleri zaman bu durumu anladığını belirterek bu durumdaki kişiler için bir kurul oluşturulmasını isteyen Gülşah Sanver Manavoğlu, İlaç Eczacılık Dairesi’ndeki otomasyon ihtiyacını da vurguladı.

HP Milletvekili Manavoğlu, sağlıktaki sorunların çözümü için tüm partilerin önümüzdeki dönemde bir araya gelmesini önerdi.

Manavoğlu, “Eğer İlaç Eczacılık Dairesi’nin zararını karşılamayan sigorta şirketi, yanan Devlet Laboratuvarı’nın zararını karşılamayan sigorta şirketiyle aynı şirketse ve bu sigorta halen devletin kurumlarını sigortalamaya devam ediyorsa, bu hükümet istifa etsin” diye konuştu.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Sağlık Bakanlığı’nın bu bütçe ile zor bir yıl geçireceğini ifade ederek, “Sağlıktan tasarruf olmaz ama kaynaklar da verimli kullanılmalı” dedi.

Şahiner, Sağlık Bakanlığı’na “güvende kal” uygulaması, takip sistemi konusunda eleştirilerde bulunarak, denetim çağrısı yaptı. Şahiner, sağlık çalışanlarına da özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, Covid salgınının ilk ortaya çıktığı dönem yaptığı önerileri anlatarak, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarını eleştirdi, özellikle bugünlerde yaşanan vaka artışlarına karşı özel sektörün kapatılmaması için ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Hamzaoğulları, yeniden kapanma lükslerinin olmadığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı ve hükümete bu yönde tedbirleri artırma çağrısı yaptı.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Sağlık Bakanlığı’nın şu anda hayatın odağında olduğunu ifade ederek, Ali Pilli’nin seçime kadar ortaya koyacağı performansın seçim için belirleyici olacağını söyledi.

Şahali, halkın sağlığının Pilli’nin ortaya koyacağı performansa bağlı olduğunu ifade ederek, sağlık konusunda güvende hissetmediklerini, Covid vaka sayısında denetimsizliğin etkili olduğuna inanç belirtti.

“İki doz Sinovac aşısı olanlarıon aşsız sayıldığını duyurmanız lazım” diyen Şahali, Aşı miktarının bir nebze arttığını ancak denetimin artırılarak vaka sayılarının düşürülmesinin şart olduğunu ifade eden Şahali, aşılamanın radikal şekilde artırılması gerektiğini söyledi.

Şahali, Sağlık Bakanı Pilli’ye hitabem “23 Ocak’a kadar salgının geriletilmesi içim nasıl bir denetim faaliyeti olacağınızı bu akşam kamuoyuna ve bize açıklamakla sorumlusunuz” dedi.

PİLLİ

Konuşmacıları yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı bütçesine görüşleriyle katkı koyan herkese teşekkür ederek, bakanlık olarak 7/24 çalıştığını söyledi.

Pilli, önemli olanın seçim değil halkın sağlığı olduğunu vurgulayarak, testler kadar vakaları yakalamanın önemli olduğunu, PCR sayısını yükselttiklerini ve 15 güne kadar kışa girilmesine rağmen vakaların düşürüleceğini kaydetti.

Günlük 25 bin civarında test yaptıklarını ancak maskenin büyük önem taşıdığını kaydeden Pilli, “Aşı, maske, hijyen ve sosyal mesafe” vurgusu yaptı.

İnsanların maske, hijyen ve mesafeye dikkat ettiği sürece sadece Covid değil, normal gribal enfeksiyonların da azaldığını ifade eden Pilli, aşı konusunda da geri kalmadıklarını, aşı sayısını artırmak için de çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Pilli, aşı problemi olmadığını ifade ederek, bugün 7 bin 662 aşı yapıldığını, yarın bu sayının 10 binin üzerine çıkarılacağını, hedefin aşıyı en yüksek seviyeye çıkarmak olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye aşı konusunda her an destek verdiğini ifade eden Pilli, aşıda da performansta da sıkıntı olmadığını, aşıyı herkese açıklarını, yerel yönetimler ve halk ile iş birliğinde aşılamada sürecin yürütüldüğünü söyledi.

Pilli, yarın hem Türkiye’den, hem güneyden yeni aşılar geleceğini açıkladı.

Bazı ilaçlarda sıkıntı yaşandığının doğru olduğunu ancak Maliye Bakanlığı ile konuştuğunu bildiren Sağlık Bakanı Pilli, ilaçların 10-15 güne kadar geleceğini bildirdi.

“Halkını koruyan bakan” olarak lanse edildiğini ve dünyanın kendilerini takip ettiğini ifade eden Pilli, Covid salgını ilk başladığı dönem çok iyi kararlar aldıklarını söyledi ve bugüne o gün alınan kararlar sayesinde en az kayıpla gelindiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla geçti. Meclis Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.