banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de bir haftada 209 pozitif vaka
KKTC'de bir haftada 209 pozitif...
Başbakan Üstel: Artışlarla ilgili gereken yapılacak
Başbakan Üstel: Artışlarla ilgili gereken...
Hafta sonu sağanak bekleniyor
Hafta sonu sağanak bekleniyor
Yaş Meyve-Sebze Satış Fiyatları Açıklandı
Yaş Meyve-Sebze Satış Fiyatları Açıklandı
Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (4 Ocak 2023)
banner404

Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandı

05 Ocak 2023 Perşembe 10:08
Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandı

Meclis Genel Kurulu  3 milyar 115 milyon 355 bin 400 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

Meclis Genel Kurulu’nun  dünkü bütçe görüşmeleri   saat 23.30 sıralarında Sağlık Bakanlığı bütçesinin onaylanmasıyla tamamlanmış oldu.

Bütçeye ilişkin son olarak CTP Milletvekili Salahi Şahiner söz aldı. Ardından Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, soruları yanıtladı ve bilgi verdi. 

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, sağlığa ayrılan bütçeyi eleştirerek, sağlık çalışanlarını mevcut şartlar altında sundukları hizmetten dolayı kutladı. 

Şahiner, ülke genelindeki tüm hastanelerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle kendi bölgesinde halkın büyük sıkıntılar yaşadığını, Cengiz Topel Hastanesi’nin sahip olması gereken kapasiteye sahip olmadığını, artan nüfusa cevap veremediği savundu.

İlaç eksikliğinin bütün dünyada bir kriz olduğunu ancak Türkiye’de olan ilaç ve malzemenin ülkede olmasının kabul edilebilir olmadığını kaydeden Şahiner, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

500 yataklı devlet hastanesinin, ülkeye yeterli olmayacağına inandığını ifade eden Şahiner, bu hastanenin lokasyonunun da büyük önem arz ettiğini kaydetti. 

Türkiye’de yayımlanan bir gazetede yer alan;  Türkiye’deki kanser hastalarına verilen bir ilacın sahte çıktığına dair  haberi de aktaran Şahiner, söz konusu firmanın Kıbrıs’ta Serbest Liman’da kurulmuş bir şirket olduğunu kaydetti ve gerekli cezai soruşturma için Bakanlığın adım atması gerektiğini ve bu ilacın ülkedeki hastalara getirilip getirilmediğinin araştırılması gerektiğini söyledi. 

Özel hastanelere sevkler için ne kadar ödeme yapıldığını soran Şahiner, geçen yıl ek çalışmaya karşılık 175 milyon Türk lirası verildiğini, bu yıl ise yaklaşık 227 milyon Türk lirası konulduğunu kaydederek, yapılacak olan hayat pahalılığı artışlarıyla birlikte, bu rakamın yılı çıkarmayacağını, ek bütçeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. 

Şahiner, “Sağlığı zor bir yıl bekliyor. Bu yılı rahat geçirebileceğiniz bir bütçe beklerdik” dedi. 

- Altuğra

Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin son olarak sözü olan ve soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, katkılarından dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

Altuğra, Acil Durum Hastanesi’ne ilişkin  konuşulanlara değinerek, bu hastanenin bir nimet olduğunu, yoğun dönemlerde ülkenin imdadına yetiştiğini belirterek, söz konusu tam teşekküllü bir hastaneyi pandemi sonrası nasıl kullanacaklarını tüm kesimlerle beraber ortak karar verdiklerini kaydetti.

Altuğra, acil çocuk servisinin hayata geçirilmesinin bir reform olduğunu ve bunu başardıklarını, bu anlamda halkın büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. 

Altuğra, Kadın Doğum Servisi’nin de Acil Durum Hastanesi’ne geçtiğini, ana-çocuk sağlığının birbirinden ayrılamayacağını inandıklarını söyleyerek, bundan da memnun olunduğunu ifade etti. 

Sevklerden ödenen meblağların devlete büyük bir yük oluşturduğuna hak veren Altuğra, yılda ortalama 80 milyon Türk lirasının sevklere ayrıldığını vurguladı, ancak Acil Durum Hastanesi’ndeki yoğun bakım yataklarının artışı ile bunun azaltıldığını söyledi

Milletvekilleri tarafından sorgulanan Devlet Laboratuvarı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle tadil edileceğini ve kısa sürede hizmete geçeceğini duyuran Altuğra, keşfinin yapıldığını ve ödeneğinin çıktığını duyurdu.

Altuğra, cihaz eksikliklerinin yine Anavatan Türkiye’nin desteğiyle tamamlanacağını aktararak, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilen ve şu anda hizmete konulan 8 adet cihaz hakkında bilgi verdi. 

Bağımlılıkla mücadelenin tüm toplumların gündeminde olduğunu ve bunu çözmenin vicdani bir sorumluluk olduğunu kaydeden Altuğra, hedefleri arasında AMATEM’in ihalesinin tamamlanması ve inşaatının başlanması olduğunu belirtti, hedeflerinin arasında Güzelyurt Hastanesi’nin yapılması olduğunu ekledi. 

Hekim istihdamlarına de yer veren Altuğra, görevi geldiklerinden beri 25 hekim istihdamı yaptıklarını ancak halen daha eksikliklerin olduğunu kaydetti, yaz aylarında bir acil tıp uzmanının ülkeye geleceğini bildiren Altuğra, 129 hekimin de şu an ihtisaslarını tamamlamakta olduğunu ifade etti, diğer sağlık personeli eksikliğinin de imkanlar dahilinde giderileceğini belirtti.

“Girne Hastanesi’nin inşaatının başlamasını başardık” diyen Altuğra, bu hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Girne ilçesindeki halkın sağlık hizmetlerine daha kolay olacağını, bunun yanında Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yükünün azalacağını kaydetti, hastanenin iç donanımının da Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacağını ekledi. 

Altuğra, Burhan Nalbantoğlu’nda çıkan yangın sonucu atıl durumda olan kalp damar cerrahisi servisinin de ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, kısa sürede tadilatının tamamlanacağını dile getirdi. 

İlaç konusunun küresel bir kriz olduğunu, bunun esas nedeninin üretilen hammaddelerin azlığı olduğunu söyleyen Altuğra, çözüm için teknik çalışmalar yürüttüklerini, bunun için endişelenmeye gerek olmadığını kaydetti, “Kaygınız olmasın, ülkemiz ilaçsız kalmayacak” dedi.

Altuğra, dile getirilen “sahte kanser ilacının” da ülkeye gelmediğini ve kullanılmadığını net bir şekilde söyleyebileceğini ifade etti.

Milletvekilleri Besim ve Rogers’ın yaşlı bakım evlerine ilişkin sorularını da yanıtlayan Altuğra, ihtiyaçlar konusunda milletvekillerine hak verdiğini kaydederek, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin şu anda dar geldiğini, artırılması için ihaleye çıkıldığını belirtti. 

Milletvekili Şahiner’in ek mesailere ilişkin sorusuna ilişkin, ek mesaiyi ödeyememe gibi bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getirdi.

-

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın konuşmasının ardından, Sağlık Bakanlığı Bütçesi oylanarak, oyçokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda, Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu bütçeleri görüşülecek. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzme şampiyonları GAÜ’de
Yüzme şampiyonları GAÜ’de
Sağlık Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri sürüyor
Sağlık Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri sürüyor
Meclis’te Sağlık Bakanlığı Bütçesi konuşuluyor
Meclis’te Sağlık Bakanlığı Bütçesi konuşuluyor
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi onaylandı
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi onaylandı
Erkekler şampiyonu Namık Kemal Lisesi
Erkekler şampiyonu Namık Kemal Lisesi
Araba talihlisi Selami Özislam oldu
Araba talihlisi Selami Özislam oldu
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Hasipoğlu, Meclis’te konuştu
Hasipoğlu, Meclis’te konuştu
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çocuk Çalıştayı Eylem Planı lansmanı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çocuk Çalıştayı Eylem Planı lansmanı yapıldı
Muhalefet milletvekilleri eğitimi ve bütçeyi değerlendiriyor
Muhalefet milletvekilleri eğitimi ve bütçeyi değerlendiriyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim