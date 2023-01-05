Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandı

Meclis Genel Kurulu 3 milyar 115 milyon 355 bin 400 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü bütçe görüşmeleri saat 23.30 sıralarında Sağlık Bakanlığı bütçesinin onaylanmasıyla tamamlanmış oldu.

Bütçeye ilişkin son olarak CTP Milletvekili Salahi Şahiner söz aldı. Ardından Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, soruları yanıtladı ve bilgi verdi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, sağlığa ayrılan bütçeyi eleştirerek, sağlık çalışanlarını mevcut şartlar altında sundukları hizmetten dolayı kutladı.

Şahiner, ülke genelindeki tüm hastanelerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle kendi bölgesinde halkın büyük sıkıntılar yaşadığını, Cengiz Topel Hastanesi’nin sahip olması gereken kapasiteye sahip olmadığını, artan nüfusa cevap veremediği savundu.

İlaç eksikliğinin bütün dünyada bir kriz olduğunu ancak Türkiye’de olan ilaç ve malzemenin ülkede olmasının kabul edilebilir olmadığını kaydeden Şahiner, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

500 yataklı devlet hastanesinin, ülkeye yeterli olmayacağına inandığını ifade eden Şahiner, bu hastanenin lokasyonunun da büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Türkiye’de yayımlanan bir gazetede yer alan; Türkiye’deki kanser hastalarına verilen bir ilacın sahte çıktığına dair haberi de aktaran Şahiner, söz konusu firmanın Kıbrıs’ta Serbest Liman’da kurulmuş bir şirket olduğunu kaydetti ve gerekli cezai soruşturma için Bakanlığın adım atması gerektiğini ve bu ilacın ülkedeki hastalara getirilip getirilmediğinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Özel hastanelere sevkler için ne kadar ödeme yapıldığını soran Şahiner, geçen yıl ek çalışmaya karşılık 175 milyon Türk lirası verildiğini, bu yıl ise yaklaşık 227 milyon Türk lirası konulduğunu kaydederek, yapılacak olan hayat pahalılığı artışlarıyla birlikte, bu rakamın yılı çıkarmayacağını, ek bütçeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Şahiner, “Sağlığı zor bir yıl bekliyor. Bu yılı rahat geçirebileceğiniz bir bütçe beklerdik” dedi.

- Altuğra

Sağlık Bakanlığı bütçesine ilişkin son olarak sözü olan ve soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, katkılarından dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

Altuğra, Acil Durum Hastanesi’ne ilişkin konuşulanlara değinerek, bu hastanenin bir nimet olduğunu, yoğun dönemlerde ülkenin imdadına yetiştiğini belirterek, söz konusu tam teşekküllü bir hastaneyi pandemi sonrası nasıl kullanacaklarını tüm kesimlerle beraber ortak karar verdiklerini kaydetti.

Altuğra, acil çocuk servisinin hayata geçirilmesinin bir reform olduğunu ve bunu başardıklarını, bu anlamda halkın büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Altuğra, Kadın Doğum Servisi’nin de Acil Durum Hastanesi’ne geçtiğini, ana-çocuk sağlığının birbirinden ayrılamayacağını inandıklarını söyleyerek, bundan da memnun olunduğunu ifade etti.

Sevklerden ödenen meblağların devlete büyük bir yük oluşturduğuna hak veren Altuğra, yılda ortalama 80 milyon Türk lirasının sevklere ayrıldığını vurguladı, ancak Acil Durum Hastanesi’ndeki yoğun bakım yataklarının artışı ile bunun azaltıldığını söyledi

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Milletvekilleri tarafından sorgulanan Devlet Laboratuvarı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle tadil edileceğini ve kısa sürede hizmete geçeceğini duyuran Altuğra, keşfinin yapıldığını ve ödeneğinin çıktığını duyurdu.

Altuğra, cihaz eksikliklerinin yine Anavatan Türkiye’nin desteğiyle tamamlanacağını aktararak, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilen ve şu anda hizmete konulan 8 adet cihaz hakkında bilgi verdi.

Bağımlılıkla mücadelenin tüm toplumların gündeminde olduğunu ve bunu çözmenin vicdani bir sorumluluk olduğunu kaydeden Altuğra, hedefleri arasında AMATEM’in ihalesinin tamamlanması ve inşaatının başlanması olduğunu belirtti, hedeflerinin arasında Güzelyurt Hastanesi’nin yapılması olduğunu ekledi.

Hekim istihdamlarına de yer veren Altuğra, görevi geldiklerinden beri 25 hekim istihdamı yaptıklarını ancak halen daha eksikliklerin olduğunu kaydetti, yaz aylarında bir acil tıp uzmanının ülkeye geleceğini bildiren Altuğra, 129 hekimin de şu an ihtisaslarını tamamlamakta olduğunu ifade etti, diğer sağlık personeli eksikliğinin de imkanlar dahilinde giderileceğini belirtti.

“Girne Hastanesi’nin inşaatının başlamasını başardık” diyen Altuğra, bu hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Girne ilçesindeki halkın sağlık hizmetlerine daha kolay olacağını, bunun yanında Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yükünün azalacağını kaydetti, hastanenin iç donanımının da Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacağını ekledi.

Altuğra, Burhan Nalbantoğlu’nda çıkan yangın sonucu atıl durumda olan kalp damar cerrahisi servisinin de ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, kısa sürede tadilatının tamamlanacağını dile getirdi.

İlaç konusunun küresel bir kriz olduğunu, bunun esas nedeninin üretilen hammaddelerin azlığı olduğunu söyleyen Altuğra, çözüm için teknik çalışmalar yürüttüklerini, bunun için endişelenmeye gerek olmadığını kaydetti, “Kaygınız olmasın, ülkemiz ilaçsız kalmayacak” dedi.

Altuğra, dile getirilen “sahte kanser ilacının” da ülkeye gelmediğini ve kullanılmadığını net bir şekilde söyleyebileceğini ifade etti.

Milletvekilleri Besim ve Rogers’ın yaşlı bakım evlerine ilişkin sorularını da yanıtlayan Altuğra, ihtiyaçlar konusunda milletvekillerine hak verdiğini kaydederek, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin şu anda dar geldiğini, artırılması için ihaleye çıkıldığını belirtti.

Milletvekili Şahiner’in ek mesailere ilişkin sorusuna ilişkin, ek mesaiyi ödeyememe gibi bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getirdi.

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın konuşmasının ardından, Sağlık Bakanlığı Bütçesi oylanarak, oyçokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda, Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu bütçeleri görüşülecek.