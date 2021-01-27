Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Sağlık Bakanlığı bütçesinde ilk sözü HP Genel Başkanı Kudret Özersay aldı. Özersay, eleştirel değil yapıcı bir konuşma yapmak istediğini, dikkate alınması gerektiğini düşündüğü 10 maddeyi konuşacağını belirtti.

Bundan sonra da başka salgınlar yaşanabileceğini öngörerek kamu sağlık hizmetleri kaynaklarının arttırılması gerektiğini ifade eden Özersay, tüm dünyada sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi yaygınlaşırken pandemi sebebiyle kamu sağlık hizmetlerinin öneminin ortaya çıktığını kaydetti.

Aynı doğrultuda özel sağlık kurumlarının da gerekli katkıyı koyarak kamuya destek olduğunu vurgulayan Özersay, ülkenin sağlık mevzuatının da hızlı şekilde güncellenmesinin gerekliliğine değindi.

“KOMİTE YASASI GÜNCELLENMELİ”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yasasının da güncellenmesinin acil ihtiyaç olduğunu, bu dönemde yaşananların da bu yasayla ilgili eksiklikleri ortaya çıkardığını kaydeden Özersay, “sağlık sisteminin yönetimi” konusunun da ne kadar önemli bir konu olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

“KRİZ DÖNEMLERİNDE ÇALIŞACAK BİR YAPI OLUŞTURULMALI”

Özersay, kriz dönemlerinde çalışacak bir yapı oluşturulmasının da gündeme alınmasını isteyerek, otomasyon sisteminin de ne kadar yaşamsal olduğunun pandemi döneminde daha da belli olduğunu, aşı programı hazırlanırken bile bu gerekliliğin görüldüğünü söyledi.

Bu krizin yurt dışı sağlık ataşelerinin de ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Özersay, kriz döneminde belli kaynaklara ulaşma ve sevk noktasında bu kişilerin varlığının ne kadar yaşamsal olduğunu gördüklerini vurguladı.

Özersay, hem 4’lü hem de 2’li koalisyon döneminde, hemşire ve doktor alımı talebine destek verdiklerini anımsatarak, hemşire alımında Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yapılan alımların sisteme zarar vermesine engel olunması gerektiğini kaydetti. Kudret Özersay, ihtiyaç halinde bu niteliklere sahip kişilerin alınmasının tartışılır olmadığını ancak sağlığın göz ardı edilecek bir konu olmadığını söyledi.

Özersay, pandemi döneminde en büyük destekçinin Türkiye olduğunu, birçok ürünün ülkeye girişine yardım ettiğini ifade ederek bu ülkeler arası ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için önerilerde bulundu.

Protokoller kapsamında yapılacak projelerde yer alan iş birliği maddesinin doğru noktada değerlendirilmesini ve ülke kurumlarının dahil edilmesini isteyen Kudret Özersay, pandemi döneminde alınan kararların zamanlamasının çok önemli olduğunu belirtti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bu kararların herkesi memnun edemeyeceğinin bilinciyle kararların zaruriyetine ikna etmek ve gerekli bilgiyi vermek gerektiğini vurgulayarak, “Alınan tedbirlerin kendi içinde de mantığı olmalı. Aksi takdirde halk ikna edilemez. Uyulmayan tedbirler için yaptırımları hayata geçirmek gerek” diye konuştu.

Özersay, sağlık krizinin bu temel kriterlerle yönetilmesi gerektiğini kaydederek, dün alınan kapanma kararlarının uygulanmasında yaşanan eksiklikleri sıralayarak bunun sebebinin bugün yaşanan sorunların, kararların hem geç alınması hem de geç açıklanmasından kaynaklandığını vurguladı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni normale geçildiği dönemden beri salgının sona ermediğini, bu sürecin ön hazırlık dönemi olduğunu anlattıklarını, öneri yaptıklarını ve yapılacaklara destek belirttiklerini söyledi.

Erhürman, Pandemi Hastanesinin gerekliliği üzerinde çok durduklarını, personel eksikliklerinin de tamamlanmasını istediklerini ancak bu dönemde, İmar Planı çalkalanması, hükümet yokluğu, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandığını hatırlatarak, kendilerinin hep “bu dönem bu konuların dönemi değildir” dediklerini belirtti.

Erhürman, Pandemi Hastanesi’nin açılışının ancak 15 Kasım’da yapıldığını, ama iki gün önce hâlâ “yoğun bakımdan destek alınabilir mi” konuşması yaptıklarını söyledi.

“11 AYDA KRİZ MASASI BİLE OLUŞTURULAMADI”

Salgınla ilgili 11 ayda kriz masası bile oluşturulamadığını dile getiren Erhürman, kendileri “hazırlık yapılsın” çağrısı yaparken bazı siyasilerin “bakın 0 vaka var biz çok başarılıyız” şeklinde “pişkinlik yaptığını” ifade etti.

Erhürman, “hemşire ve doktor alımını seçim yasakları kapsamına almayalım” önerisi yaptıklarını da hatırlatarak 11 ay sonra hâlâ hemşire ihtiyacını konuşmak zorunda kaldıklarını belirtti.

“Hükümetin salgın dönemindeki başarıları kendisine, başarısızlıkları vatandaşa mal etmesini” de eleştiren Erhürman, 15 gün önce “kapanalım” diyen sağlıkçıları/komiteyi dinlemeyip önceki gün kapanma kararı alanlara “Bu 15 günde hasta olan insanların vebali kimin?” diye sordu.

Erhürman, yaşanan aksaklıkların sadece Sağlık Bakanı’nın sorumluluğunda olamayacağını bunun bir yönetim meselesi olduğunu kaydederek, “Nasıl bir anlayış ve yönetim zihniyetiyle hiçbir konuda bilgi vermiyorsunuz?” dedi.

Sıfır vakadan bugünlere virüsün nasıl gelindiğini kimsenin açıklamadığını vurgulayan Erhürman, “Tamam sıfır vakaya gelmek için yeniden kapanalım ama sonrası ne olacak?” sorusunu yöneltti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası hazırlanırken “belediyelere denetim yetkisi verilsin” dediklerini ve bu kararın ancak dün alınabildiğini anlatarak, 11 ayda bu kararın alınamadığını belirtti.

İki hafta önce tüm hukukçularla birlikte “üst kurul mu yetkili, Bakanlar Kurulu mu yetkili” karar vermek için tüm hafta sonu tartışıldığını hatırlatan Erhürman, “Ekonomiyi düşünmek demek kapanmamak değil. Bazen ekonomi için kısa süreli kapanma da faydalı olabilir. Tüm dünya hepsini birlikte değerlendiriyor” dedi.

“BU NASIL BİR ÖNGÖRÜSÜZLÜKTÜR?”

Erhürman, Sağlık Bakanı elindeki verilerle kapanmak gerektiğini açıklarken üç gün sonra Eğitim Bakanı’nın iki gün sonra yüz yüze eğitimin başlayacağını, gecesi ise Lefkoşa’yı kapatma kararı aldıklarını anlatarak “Bu nasıl bir öngörüsüzlüktür” diye sordu.

Erhürman, dün çıkan kararın da kaç insan hangi bölgeye gitti konusunu gündeme getirdiğini ve bunun böyle olacağının düşünülememesinin mümkün olmadığını, kısa süre önce yaşanan İtalya örneğinin herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Yaşanan süreçlerin ekonomik etkileri olduğunu da hatırlatan Erhürman, 11 ay içinde ekonomi konusunda da planlama yapılmamasını eleştirdi.

Erhürman, 11 aydır aynı konuları konuşurken aşı programının bile yapılamadığını hatırlatarak, aşı programının hazırlanmasının diğer sektörlerin planlanması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Ülkede 3. kalp nakli ve böbrek nakillerinin gerçekleştiğini söyleyerek sağlıkçıları kutlayan Erhürman, yakınlarını kaybedenlere de sabır dildi.

ROGERS: “HÜKÜMET KARARLARA UYMAYARAK SALGININ BU NOKTAYA GELMESİNE NEDEN OLDU”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Mart 2020’den beri küresel bir pandemiyle mücadele edildiğine işaret ederek, alınacak tedbir ve önlemlerin birlikte konuşulup, karara bağlanması gerektiğini belirtti.

Hükümete üst komite kararlarına uymayıp, salgının bu noktaya gelmesine neden olma eleştirisinde bulunan Roger, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapanma kararının, tamamıyla bilimsel olduğuna işaret ederek, “Bu kararları titizlikle inceleyip, hayata geçirmesi gereken hükümet tehlikeyi görmezden geldi ve bugünlere gelindi” dedi.

Virüsün hızlı yayıldığı durumlarda rastgele test yapılmasının çok önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Jale Refik Rogers, kendilerinin bu konuda gereken uyarıları yapmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını söyledi.

Rogers, denetim yetkisinin kimde olacağıyla ilgili düzenlemenin eylül ayı sonuna kadar tamamlanamadığını, yasadaki değişikliklerle Sağlık Bakanlığı ve belediyelere yetki verildiğini ancak belediyelerin yetki kullanması noktasında adım atılmadığını söyleyen Rogers, bulaşma oranını gösteren Ro değerinin tek başına salgını yönetmek için yeterli bir değer olmadığını vurguladı.

Rogers, başka farklı verilerin de gerekli olduğunu ancak gerekli verilere sahip olunmadığını kaydederek, 25 Ocak’taki üst komite açıklamasında, 16-17 Ocak’ta kapanmaya gidilmesi talebinin sebeplerine de yer verildiğini anlattı.

“OLABİLDİĞİNCE AZ KİŞİYLE TEMAS”

Kapanmanın gerekçesinin olabildiğince az kişiyle temasın sağlanması olduğunu ifade eden Rogers, halkın sağlığını korumak için hükümetin artık gereken kararları alması gerektiğini, kapanma kararı olan bugün bile, kahve, bet ofis gibi açık yerler olduğunu öğrendiklerini söyledi.

“AŞIDA ŞU AN İYİ NOKTADAYIZ AMA KEŞMEKEŞ VAR”

Rogers, aşı konusunda ülke olarak şu an iyi bir noktada olunduğunu ama aşıyla ilgili yaşanan keşmekeş yüzünden birçok özellikle 80 yaş üstünün kişinin sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Bugün başladığını öğrendiği sağlık ocaklarında aşılama sisteminin olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Jale Refik Rogers, 65 yaş üstü kişilerin ve kronik hastaların nasıl aşılanacağıyla ilgili de işlevsel bir yöntem bulunması gerektiğini belirtti.

Rogers, bütçede hastane yapımlarıyla ilgili yer alan kalemlere de değinerek, sadece bina yapmanın yeterli olmadığının görüldüğünü, o nedenle de iş gücünün de planlanmış olmasının önemine işaret etti.

Lefkoşa’da yapılacak hastanenin yeriyle ilgili sıkıntılar olacağı görüşü bulunduğunu hatırlatan Rogers, hastanenin inşa edileceği alan ve planlaması, devlet laboratuvarının durumu, personel eksiklikleri, İlaç Eczacılık Dairesi’nde otomasyon sistemine geçmesi gibi konularda sorular sordu.

“TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ GÜÇLENDİRİLMELİ”

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin öneminin pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Rogers, bu tür hastalıklarla ilgili çalışma yapılması ve salgınlara hazırlıklı olunması noktasında dairenin bir an önce güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.