Sağlık Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri sürüyor

Meclis’te bütçe görüşmeleri, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde muhalefet milletvekillerinin konuşmaları ile devam ediyor.

Bütçeye ilişkin CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers söz aldı.

-Birinci

CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci, ülkede sağlık anlamında büyük sıkıntılar yaşandığını, ayrılan bütçenin yeterli olmadığını savundu.

Ülkedeki doktor eksikliğine değinen Birinci, bütçede birçok kalemde hesaplama yaparken, enflasyonun dikkate alınmadığını, hesaplamalara göre birçok unsurun ucuzlaması gerektiğini söyledi.

Birinci, Girne Akçiçek Hastanesi’nde birçok personelin eksik olduğunu öne sürerek, ekim ayında bitmesi planlanan yeni Girne Hastanesi’nde personel ve altyapının nasıl planlandığını sordu.

Herhangi bir planlama yapmadan önce nüfus sayımı yapılması, nüfusun bilinmesi gerektiğini vurgulayan Birinci, nüfus bilgisi olmadan yapılan planların sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Birinci tüm bölgelerdeki hastanelerin sonlandırılması, altyapı ve personel eksikliklerinin tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Yoğun bakım, poliklinik hizmetleri ve yatılı servislerde eksiklikler olduğunu savunan Birinci, çevresinden duyduğu şikayetleri dile getirdi, sağlıkta yeni bir sistemin kurulması, gerekirse diğer alanlardan kısılıp sağlıktaki problemlerin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Taşeron firmalardan alınan hizmetlerde yıl boyunca sıkıntılar yaşandığına işaret eden Birinci, bu sorunlara çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

AMATEM binası gerekliliğine de değinen Birinci, uyuşturucu konusunda ülkede büyük sıkıntı yaşandığı, devletin uyuşturucu kullanan kişilere ve ailelerine destek vermesi gerektiğini belirtti.

Birinci, en önemli noktanın acil servis olduğuna dikkat çekerek, her bölgedeki acil servislerde hasta ve sağlık çalışanlarının büyük risk altında olduğunu, buralara her türlü hastanın geldiğini, birkaç pratisyen hekimin yapabileceği bir durum olmadığını öne sürdü. Acil servislerdeki tüm sağlık personelinin uzun saatler çalışmak durumunda kaldıklarını kaydeden Birinci, bu yorgunlukla hastalara yeterince yardımcı olamadıklarını savundu.

Ülkedeki en ciddi sorunlardan birinin ilaç eksikliği olduğunu söyleyen Birinci, bu noktaya gelineceğinin belli olduğunu, ifade etti.

Ülkede kanser hastaları veya kronik hastaların her gün ilaçlarını bulup bulmayacakları konusunda emin olmadıklarını ifade eden Birinci, bunun hastalarda büyük bir stres yarattığına dikkat çekti ve halka bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

“Sağlık hafife alınacak bir şey değil. Hepimiz bu yerlerden hizmet alıyoruz. Buraları düzeltmezsek hepimiz zarar görürürüz” diye konuşan Birinci, ülkedeki “boş işlerle” uğraşılmasının bırakılması çağrısında bulundu.

- Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da, ilaç sıkıntısına değinerek, dünya genelindeki fiyat artışı ve Türkiye’nin ihracat yasağına değindi ve bu sorunun son durumu hakkında bilgi talep etti.

Rogers, ilaç ve tıbbi malzemeye ayrılan bütçenin yeterli olmayacağı görüşünü belirterek, birçok hastalıkta ilaçların yaşamsal öneme sahip olduğunu kaydetti; belli noktalara çözüm üretilmemesinin sorunların çığ gibi büyümesine neden olacağını belirtti.

İlaç Eczacılık Dairesi’nin “büyük bir kara delik” olduğunu savunan Rogers, personelin canla başla çalışmasına rağmen, ilaç takip ve sistem eksikliğinden dolayı takip sıkıntısı yaşandığını, hiçbir bakanın bunu çözemediğini öne sürdü.

Acil servislerin de bir an önce çözülmesi gereken bir konu olduğunu savunan Rogers, ülkede acil hekim sayısının az olduğunu, bu birimlerde hizmet verilmekte sıkıntı yaşandığını, her gün bir vatandaşın şikayetini duyduklarını söyledi.

Rogers, en çok ihtiyaç duyulan acil tıp uzmanlığı için kaç tane kontenjan verildiğini sordu. Bunun yanında Rogers, Çocuk Acil Servisi’nin ayrılmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Rogers, Lefkoşa Hastanesi’nin BRTK binası arkasındaki alana yapılacağına dair iddialara yönelik de bilgi talep ederek, böyle bir durumda mevcut hastane ile nasıl bağlantı sağlanacağını sordu, ek olarak, Güzelyurt Hastanesi ve AMATEM binalarını sorguladı.

Geçen yıllarda yanan Devlet Laboratuvarı’nın yeni binası için ne planlandığını da soran Rogers, Devlet Laboratuvarı’ndaki personel eksikliğine değindi ve yeni açılan münhallerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İstatistik Birimi’nde çalışmaya başlayan uzmanın da önemli gelişme olduğunu ifade eden Rogers, bundan sonra ne çalışmalar yapılacağının önem arz ettiğini kaydetti.

Rogers, kanser kayıt biriminde sadece bir kişi çalıştığını ve bu kişinin de Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından ödendiğini savundu ve Bakanlığın bu birimine eleman alması gerektiğini belirtti.

Bağımsız bir adli tıp kurumunun oluşturulması gerektiğini söyleyen Rogers, halen birçok vakanın çözümü için Türkiye’den destek alındığını, halbuki ülkede bu alanda yetişmiş insanlar olduğunu söyledi ve bu kurum aracılığıyla adli olayların çok daha hızlı aydınlatılabileceği ifade etti.

Huzur evi ve yaşlı bakım evlerine ilişkin mevzuat eksikliğine de işaret eden Rogers, yıl içerisinde bu konuda yaşanan olayları anımsattı.