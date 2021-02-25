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Sağlık Bakanlığı bulaşın engellenmesinde en önemli unsurun halkın duyarlılığı olacağını belirtti

25 Şubat 2021 Perşembe 19:00
Sağlık Bakanlığı bulaşın engellenmesinde en önemli unsurun halkın duyarlılığı olacağını belirtti
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Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadelede en önemli başarı unsurunun halkın göstereceği duyarlılık olacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Halkımızın göstereceği duyarlılık, ülkemizin salgınla mücadelesinde en önemli başarı unsuru olacaktır. Covid-19 mücadelesinde  halkımızın kurallara uyması, bireysel olarak herkesin gerekli önlemleri alması, bulaşı  en aza indirgemek için en önemli unsurdur.

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Kısmi açılma döneminde genel bir kapanmanın tekrar yaşanmaması için bu mücadelede her bireyin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması elzemdir.  

Bu bağlamda özellikle market alışverişi, bankalar ve mağazalar gibi yerlere gidilirken aile olarak kalabalık bir şekilde gidilmemesi, bulaşı azaltmak acısından çok önemlidir” denildi.

Ateş, öksürük, halsizlik gibi Covid-19  konusunda  en ufak bir kuşku hissedilen durumlarda PCR testi yaptırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Temaslı olduğunuzu düşündüğünüzde temaslı takip hattı olan 1102 numaralı hattın  aranması  en kısa sürede  hastalığın tespiti ve tedavinin gecikmeden başlaması için  büyük önem taşımaktadır” denildi.

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Son Güncelleme: 25.02.2021 19:37
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