Sağlık Bakanlığı bazı köylerde ağız ve diş sağlığı taraması yaptı



Sağlık Bakanlığı, 20 Mart Ağız ve Diş Sağlığı Günü nedeniyle Geçitkale Belediyesi’yle iş birliğinde bazı köylerde 6 yaş grubu çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması yaptı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tarama, Geçitkale, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol ve Gönendere’de gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Sevgül Maydanozcu Kara, yapılan bilimsel çalışmanın, birçok hastalığın ağızdan başladığını gösterdiğini ifade etti.

Birçok hastalığa giden yolun da erken yaşlarda başladığına işaret eden Kara, 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü nedeniyle bu konunun irdelenmesi ve dikkat çekilmesi amacıyla daha önce başlatılan proje devamında Geçitkale’ye gelerek, diş taraması yapıldığını vurguladı.

Prof. Dr. Serap Çetiner de, ağız ve diş sağlığına dikkat çekerek, ağız sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Diş çürüğünün önlenebileceğine işaret eden Çetiner, düzenli ağız ve diş sağlığı taramasıyla günde iki kez diş fırçalamanın önemin altını çizdi.