Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü İle çalışmalarını sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü ile ilgili denetim ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa, İskele, Değirmenlik, Dikmen ve Gazimağusa belediye başkanları ile de ayrı ayrı görüşerek karşılıklı işbirliği konusunda kararlılıklarını ortaya koydu.

Son 48 saat içinde Batı Nil Virüs şüphesi ile devlet hastanelerine sadece 1 kişinin başvurduğunu ve onun da genel durumu iyi olmakla birlikte, kan örneklerinin Türkiye’ye gönderildiğini ifade eden Pilli, Batı Nil Virüsü teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören iki hastanın ise bilincinin kapalı olduğunu, şüpheli görülen ve gözetim altında tutulan sekiz kişinin ise genel durumlarının iyi olduğunu kaydetti.



Sağlık Bakanı Ali Pilli, tedavi aldıkları günden itibaren hastaları yerinde ziyaret ederek, tüm hastalara acil şifalar diledi.