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Sağlık Bakanlığı “Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi’ oluşturdu

Sağlık Bakanlığı, Aşı Bilgi Sistemi İçin “0548 9901313" numaralı çağrı merkezi oluşturdu. 

28 Mart 2021 Pazar 18:59
Sağlık Bakanlığı “Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi’ oluşturdu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı bilgi sistemi için giriş yapamayan veya giriş yaparken sorun yaşayan vatandaşların aşı bilgi sistemine erişmelerine yardımcı olmak için Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi oluşturulduğu açıklandı. 

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Çağrı merkezinde aynı anda 5 kişinin yanıt verebileceği, 10 kişinin de beklemede olabileceği şekilde bir sistemin devreye girdiği belirtilen açıklamada, sistemin Türkçe ve İngilizce yanıt verebilecek şekilde hazırlandığı kaydedildi. 

Buna göre vatandaşlar  yarından itibaren hafta içi hergün mesai saatleri içerisinde” çağrı merkezine ulaşabilecekler.   

Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi numarası 0548 9901313

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