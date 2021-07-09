Sağlık Bakanlığı antijen testlerinin ücretsiz yapılabileceği laboratuvarları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, belirlenen sektörler ve aktivitelere girişler esnasında istenecek antijen testlerinin bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabileceğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de anlaşmalı olunan özel laboratuvarların listesi şu şekilde:

“Lefkoşa

Elite Hospital Tıbbi Tahlil Lab.

M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar

Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Biogram Lab.

Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.

Eko_Lab. (Etik) Tıbbi Tahlil Lab.

Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Kolan Britsh Hospital

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Nis Tıp Merkezi

Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Simya Lab.

Tandoğdu Sağlık Ltd. (Özel Başkent Hastanesi)

Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Vedat Özünlü Laboratuvarı

Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Gazimağusa

Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)

Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam Hastanesi)

Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)

Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Girne

Tıb Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Duo Lab.

Britsh Medical Lab.

Kolan Britsh Hospital

Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yücekan Lab. (Vita Lab.)

Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar

Kyrenia Med. Lab.

Güzelyurt

İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

İskele

İskele Tıp Merkezi”