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Sağlık Bakanlığı Ani Ölümlerle İlgili Araştırma Komisyonu, Kalp Hastalığı Nedeniyle Ölümlerde Geçmiş Yıllara Göre Artış Yaşanmadığını Bildirdi

20 Eylül 2022 Salı 17:45
Sağlık Bakanlığı Ani Ölümlerle İlgili Araştırma Komisyonu, Kalp Hastalığı Nedeniyle Ölümlerde Geçmiş Yıllara Göre Artış Yaşanmadığını Bildirdi

“2022’deki toplam ölümlerdeki artış ise Covid -19 ölümlerine bağlıdır”

“Basına yansıyan her ani ölüm tıbbi anlamda bir ani ölüm değildir”

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Ani Ölümlerle İlgili Araştırma Komisyonu, geçmiş yıllarla kıyaslandığında, kardiyak (kalp hastalığı) nedeniyle ölümlerde artış tespit edilmediğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Komisyon açıklamasında, 2022 yılındaki toplam ölümlerdeki artışın Covid-19 sebebiyle olduğu bildirildi.

Açıklamada, bilinen hastalıktan, tedavi sırasında ya da intihar sebebiyle vefat eden kişilerin bile basında “ani ölüm” olarak yer aldığı kaydedilerek,  basına yansıyan her ani ölümün tıbbi anlamda bir ani ölüm olmadığına dikkat çekildi.

- “Ölüm sayılarında anlamlı bir artış görülmemektedir”

İçinde bulunulan 2022 yılında gerek ülkedeki artan nüfus sayısına, gerekse pandeminin hafiflemesiyle hareketliliğin artmış olmasına rağmen, ölüm sayılarında anlamlı bir artış görülmediği değinilen açıklamada, 2019 Ocak-2022 Ağustos tarihleri arasını kapsayan vefatların sebepleri paylaşıldı.

Açıklamaya göre, 2019’da yılında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morgu’na girişi yapılan 934 vefatın 80’i kalp hastalığı sebebiyle meydana geldi.

2020 yılında Morg’a girişi yapılan 928 vefatın 13’ü Covid-19 ölümü iken, 73’ü kalp hastalığı nedeniyle, 915 vefat ise Covid-19 dışı nedenlerden dolayı meydana geldi.

2021 yılında ise girişi yapılan 1016 vefatın 134’ü Covid-19 ölümü. Geriye kalan 882 vefatın 51’i kalp hastalığı nedeniyle meydana geldi.

2022 yılının ilk 8 ayı verilerine göre ise, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morgu’na 766 giriş yapıldı. 766 kişinin 66’sı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, diğer sebeplerden hayatını kaybeden 700 kişinin 54’ü kalp hastalığı nedeniyle oldu.

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Son Güncelleme: 20.09.2022 19:46
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