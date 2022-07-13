Sağlık Bakanlığı açıkladı

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi PCR ve Antijen Merkezleri’nin verdiği hizmet, çalışma gün ve saatlerini açıkladı.

Açıklamaya göre Lefkoşa Fuar Alanı’nda hafta içi ve hafta sonu 08:00-15:00 saatleri arasında PCR ve antijen testi yaptırılabilir.

Gazimağusa İlçesi’nde bağlı Akdoğan Sağlık Merkezi’nde hafta içi 08:00-14:00; hafta sonu ise 08:00-13:00 saatleri arasında antijen testi; Havva Yekta Kurudereli Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde hafta içi 09:00-13:00 saatleri arasında PCR ve antijen testi; Maraş Sağlık Merkezi’nde hafta içi 08:00-14:00 saatleri arasında PCR ve antijen; Serdarlı Sağlık Merkezi’nde hafta için 08:00-14:00 saatleri arasında antijen testi yaptırılabilir.

Girne’de bulunan Özyalçın PCR Merkezi’nde hafta içi ve hafta sonu 08:00-15:00 saatleri arasında PCR ve antijen; Esentepe Sağlık Merkezi’nde hafta için 08:00-14:00, Cumartesi günü de 08:00-13:00 saatleri arasında antijen testi yaptırılabilir.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde hafta için 08:00-14:00, hafta sonu da 08:00-13:00 saatleri arasında PCR ve antijen test hizmeti alınabilir.

İskele ’ye bağlı Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi ile Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde ise hafta için 08:00-14:00 hafta sonu da 08:00-13:00 saatleri arası PCR ve antijen testi yaptırılabilir.