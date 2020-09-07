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Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül’de Alınan Kararlarda Bazı Değişiklikler Yapıldığını Duyurdu

A GURUBU ÜLKELERDEN GÜNEY KIBRIS ÜZERİNDEN ÜLKEYE GİRECEKLER, SON  72 SAAT İÇİNDE YAPILMIŞ  NEGATİF  PCR  TEST SONUCU İLE KARANTİNASIZ OLARAK GİREBİLECEK

07 Eylül 2020 Pazartesi 12:14
Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül’de Alınan Kararlarda Bazı Değişiklikler Yapıldığını Duyurdu
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A GURUBU ÜLKELERDEN GÜNEY KIBRIS ÜZERİNDEN ÜLKEYE GİRECEKLER, SON  72 SAAT İÇİNDE YAPILMIŞ  NEGATİF  PCR  TEST SONUCU İLE KARANTİNASIZ OLARAK GİREBİLECEK
İKİNCİ KEZ REVİZE EDİLEN KARARLAR BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE …
B GURUBUNDAKİ ÜLKELERDEN GELENLER 7 GÜN, C  GRUBUNDAKİ  ÜLKELERDEN GELENLER İSE 14 GÜN  KARANTİNADA KALACAKLAR 
Sağlık Bakanlığı, PCR testi ve ülkeye girişlerde istenen PCR  testinin  süresi ile ilgili 5 Eylül’de alınan kararlarda bazı değişiklikler daha yapıldığını duyurdu. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, A gurubu ülkelerden  Güney Kıbrıs üzerinden  ülkeye gireceklerin  son  72 saat içinde yapılmış  negatif  PCR  test sonucu ile karantinasız olarak KKTC’ye geçebilecekleri kaydedildi. 
Açıklamada, B ve C grubu ülkelerden KKTC’ye gelecek kişilerin ise uçağa biniş tarihinden önceki  0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu  KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerine işaret edilerek, Ancak  B gurubundaki ülkelerden gelenlerin belirtildiği şekilde 7 gün, C  grubundaki  ülkelerden gelenlerin  ise 14 gün  süre ile karantinada kalacakları belirtildi. 
Açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 5 Eylül tarihinde alınan kararlar anımsatıldı. 
Bakanlık, dün de, 3 gün süreyle B gurubu ülkelerden çift negatif PCR sonucu ile ülkeye giriş yapacak kişilerle ilgili kararı revize ederek; “resmi görevli olarak KKTC 'den Türkiye 'ye gidecek veya resmi görevli olarak Türkiye’den KKTC ye gelecek  kişiler  72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri durumunda karantinaya alınmayacaklardır. Karar sadece resmi görev yapacak kişiler için geçerlidir. Karara göre  çift negatif PCR testi koşulu geçerlidir” açıklamasında bulunmuştu. 
İKİNCİ REVİZENİN ARDINDAN BUGÜN UYGULAMAYA GİREN KARARLARIN SON ŞEKLİ 
İkinci kez revize edilen kararların  son şekli şöyle; 
“Ülkemize B Grubu ülkelerden gelen kişiler (Türkiye ve İngiltere dahil) arasında vaka sayısının giderek artması ve yerel bulaşın da buna bağlı olarak artış göstermesi nedeniyle  sağlık sistemimizin yükünü arttırmamak adına komitemiz  07 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlamak kaydı ile adamıza gelecek herkesin 7 gün süre ile karantinada kalmasına karar vermiştir. (Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak Sağlık Bakanlığı ve güvenlik güçleri tarafından denetlenecek karantina merkezlerinde) Uygulama 06 Eylül 2020 saat 23:59 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 20 Eylül 2020 saat:23:59 da sona erecektir. Bu uygulamanın bitiş tarihinde yeniden durum değerlendirmesi yapılacaktır. 
Resmi görevli olarak KKTC 'den Türkiye 'ye gidecek veya Türkiye’den KKTC ye gelecek kişiler  72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri koşulu ile   karantinaya alınmayacaklardır.

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Yükseköğrenim nedeniyle KKTC’ye gelecek öğrenciler de bu süreçte 7 gün süre ile Üniversitenin belirlediği yurt veya otellerde izole olacaklardır.
Sağlık nedenleri ile yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir. 
C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için karantina süresi belirlenen karantina merkezlerinde yine 14 gün olacaktır.
PCR   TESTİ
Ülkeye girişlerde  istenen PCR  testinin  süresi ile ilgili bazı değişiklikler   yapılmıştır.
Buna göre  A gurubu ülkelerden  Güney Kıbrıs üzerinden  ülkeye girecekler  son  72 saat içinde yapılmış  negatif  PCR   test sonucu ile karantinasız olarak ülkeye girebileceklerdir.  B ve C grubu ülkelerden KKTC’ye gelecek kişiler ise  uçağa biniş tarihinden önceki  0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu  KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. Ancak  B gurubundaki ülkelerden gelenler yukarıda belirtilidiği şekilde 7 gün ,   C  grubundaki  ülkelerden gelenler ise 14 gün  süre ile karantinada kalacaklardır.
Son günlerde Vadili, İnönü ve Akdoğan bölgelerinde yoğun yerel bulaşın görülmesi nedeniyle 07  Eylül 2020 tarihinden itibaren (07  Eylül 2020  tarihi dahil ) 20 Eylül 2020 tarihine kadar (20 Eylül 2020 tarihi dahil) 14 gün süre ile düğünler, toplantılar vb. toplu organizasyonlar yasaklanmıştır. Bu bölgedeki tüm okulların açılması da 14 gün süre ile ertelenmiştir.
Açık alanlarda düzenlenen eğlencelerde sosyal mesafe ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen bu kurallara uyulmadığı görülmektedir. Bu nedenle açık alanlarda , beach club  partileri ,doğum günü kutlaması, kına gecesi vb. benzeri eğlencelerin yapıldığı  eğlence yerleri ,denetimlerde  sosyal mesafe, hyjenvb  kurallarına uyulmaması halinde kapatılacaktır.
Ayrıca düğünler ve açık havada düzenlenen benzeri organizasyonlarda uyulması gereken kurallar kılavuzuna uyulmaması durumunda, düğünlere de kısıtlama getirilecektir. 
Restaurant, cafe ve yemek hizmeti veren yerler hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları kaydı ile hizmet vermeye devam edeceklerdir. Bu yerlerin belirlenen kurallara uymamaları halinde kapatılmaları gündeme gelecektir.
Taşımacılık sektörü ile ilgili alınacak tedbirler; sürücü bölümü bir aparat ile yolculardan ayrılmalıdır. Bu arada camlar açık olmalı, klima kullanılmamalı ve araçtaki herkes maske takmalıdır. Yolcuların tarih bazında isim-soy isim ve adres kayıtları da tutulmalıdır. “
 

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Son Güncelleme: 07.09.2020 13:50
Anahtar Kelimeler:
Pcr Testi
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