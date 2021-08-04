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Sağlık Bakanlığı: “102’si yerel, 132 pozitif vakaya rastlandı”
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Sağlık Bakanlığı: “102’si yerel, 132 pozitif vakaya rastlandı”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 17 bin 152 olduğunu, 102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlandığını ve 169 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 19:45
Sağlık Bakanlığı: “102’si yerel, 132 pozitif vakaya rastlandı”

Lefkoşa, 4 Ağustos 21 (.): Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 17 bin 152 olduğunu, 102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlandığını ve 169 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 kişi yurt dışından deniz yolu, 5 kişi ise hava yoluyla ülkeye gelirken, 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altındaydı. 102  kişi ise yerel vaka olarak tespit edildi.

Yerel vakaların 47’si Girne, 30’u Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 4’ü İskele, 2’si Güzelyurt bölgesinden.

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Vakaların bölgelere göre dağılım şöyle:

“Lefkoşa Merkez- 4 / Gönyeli-4/ Marmara-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2/ Dumlupınar-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-5/ Yılmazköy-1 /Alayköy-1; Girne Merkez-20/ Esentepe-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Tepebaşı-1/ Ozanköy-3/ Dikmen-1/ Kaşgar-1/ Lapta-3/ Alsancak-11/ Çatalköy-2; Gazimağusa Merkez-5/ Tuzla-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Karakol-1/ Mutluyaka-1/ Gülseren-1/ Kaliland-2/ Pile-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4; İskele Merkez-1/ Aygün-1/ Altınova-1/ Mersinlik-1; Güzelyurt Merkez-1/ Zümrütköy-1”

4 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün yapılan test sayısı 17 152. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 132. Ülke dışından gelen vaka sayısı 6. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 24. Yerel vaka sayısı 102. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 169. Yapılan toplam test sayısı 2.020.782. Toplam vaka sayısı 12.035. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 10.506. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1489. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 90. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1292. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 100. Toplam kaybedilen hasta sayısı 40. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 4171. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 350. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 218. Takip edilen toplam bileklik sayısı 2490. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 32.171”

(GÖZ/FEZ)

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Son Güncelleme: 04.08.2021 20:18
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