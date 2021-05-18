Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

“BUGÜNÜ ÇOK İYİ ÖNEMSEMELİ, KORUMALI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINDA AZAMİ GAYRETİ GÖSTERMELİYİZ. ÇÜNKÜ GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs tarihini ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak güvendiği ve inandığı gençliğine armağan ettiğini kaydetti ve “O nedenle bugünü çok önemsemeli, korumalı ve gelecek nesillere aktarılmasında azami gayreti göstermeliyiz. Çünkü gençliğimiz geleceğimizdir, gençliğimize sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmakla eş anlamlıdır” dedi.

Bakan Üstel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğu büyük Türk Ulusunun kaderini değiştiren, dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk gençliğine özgürlük ve egemenlik yolunda güneş olduğunu ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Türk gençliğine güvenen Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ancak gençler sayesinde korunabileceğinin idraki içerisinde Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan Genç devletimizde geçmişini bilen ve geleceğini düşünen, bilinçli, üretken tarihimizi ve kültürümüzü özümsemiş ülkesini seven, Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda yürüme kararlılığı olan kuşaklar yetiştirmek hepimizin görevi olmalıdır.”

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dilek ve sevgileriyle kutlayan Üstel, Kıbrıs Türkü’nün geleceğe uzanan yolunu 19 Mayıs güneşinin hep aydınlatacağına, bu coğrafyada sonsuza dek özgür ve egemen olarak yaşayacaklarına inandığını da kaydetti.