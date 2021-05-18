banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çanlar, YDP için çalarken
Çanlar, YDP için çalarken
İzlemek bile yorucu
İzlemek bile yorucu
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Devlet bu kadar mı zengin de haberimiz yok!
Devlet bu kadar mı zengin...
banner376

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

 

18 Mayıs 2021 Salı 18:30
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
banner337

“BUGÜNÜ ÇOK İYİ ÖNEMSEMELİ, KORUMALI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINDA AZAMİ GAYRETİ GÖSTERMELİYİZ. ÇÜNKÜ GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs tarihini ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak güvendiği ve inandığı gençliğine armağan ettiğini kaydetti ve “O nedenle bugünü çok  önemsemeli, korumalı ve gelecek nesillere aktarılmasında azami gayreti göstermeliyiz. Çünkü gençliğimiz geleceğimizdir, gençliğimize sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmakla eş anlamlıdır” dedi.

Bakan Üstel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

banner341
Mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğu büyük Türk Ulusunun kaderini değiştiren, dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk gençliğine özgürlük ve egemenlik yolunda güneş olduğunu ifade eden Üstel,  şöyle devam etti:

“Türk gençliğine güvenen Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ancak gençler sayesinde korunabileceğinin idraki içerisinde Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan Genç devletimizde geçmişini bilen ve geleceğini düşünen, bilinçli, üretken tarihimizi ve kültürümüzü özümsemiş ülkesini seven, Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda yürüme kararlılığı olan kuşaklar yetiştirmek hepimizin görevi olmalıdır.”

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dilek ve sevgileriyle kutlayan Üstel, Kıbrıs Türkü’nün geleceğe uzanan yolunu 19 Mayıs güneşinin hep aydınlatacağına, bu coğrafyada sonsuza dek özgür ve egemen olarak yaşayacaklarına inandığını da kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 18.05.2021 19:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 20'si yerel 27 yeni vaka
KKTC'de 20'si yerel 27 yeni vaka
Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahitler Bandosu’nun kurucusu merhum Zeki Taner için düzenlenen anma etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahitler Bandosu’nun kurucusu merhum Zeki Taner için düzenlenen anma etkinliğine katıldı
YDP Gençlik Kolları: “Bize duyulan güveni boşa çıkartmayacak, istek ve ilkelerimizi unutmayacak unutturmayacağız”
YDP Gençlik Kolları: “Bize duyulan güveni boşa çıkartmayacak, istek ve ilkelerimizi unutmayacak unutturmayacağız”
Canaltay: “Türkiye’yi ileri medeniyetler seviyesine taşıyan sürecin ilk adımı”
Canaltay: “Türkiye’yi ileri medeniyetler seviyesine taşıyan sürecin ilk adımı”
CTP: “Azınlık hükumeti anayasa, yasa, mevzuat, teamül tanımaz tavırlarına Meclis Genel Kurulu’nda bir yenisini daha ekledi”
CTP: “Azınlık hükumeti anayasa, yasa, mevzuat, teamül tanımaz tavırlarına Meclis Genel Kurulu’nda bir yenisini daha ekledi”
Orman yangınlarıyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı
Orman yangınlarıyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı
Arıklı: “Spora, sporcuya ve kulüplere desteğimizi esirgemeyeceğiz”
Arıklı: “Spora, sporcuya ve kulüplere desteğimizi esirgemeyeceğiz”
Gürcafer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı
Gürcafer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı
Turgut’tan LGBT hareketleri konusunda açıklama
Turgut’tan LGBT hareketleri konusunda açıklama
Esenyel: “Var olma mücadelesinde önemli hizmetler bulundu”
Esenyel: “Var olma mücadelesinde önemli hizmetler bulundu”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim