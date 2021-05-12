Sağlık Bakanı Üstel’den Ramazan Bayramı mesajı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Üstel, mesajında “Ramazan Bayramı’nda iyilik, güzellik ve insani değerlerin ön plana çıkması, bayramın toplumsal birlik ve berberlik içinde geçirilmesini en kalbi duygularımla temenni ederim. Bayramların en güzel yanı, insanların birbirleri ile bütünleşmesine, aile içi ve toplumsal bağların güçlenmesine olanak sağlanmasıdır” dedi

Bakan Üstel, yoksul ve muhtaç durumda olanların hatırlanmasının önemini de vurguladı.

Salgın vesilesiyle tedbirli olunması çağrısında bulunan Üstel, “Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve esenlik içinde geçmesini diler, tüm halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının bayramını yürekten kutlarım” dedi.