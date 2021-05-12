banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Sağlık Bakanı Üstel’den Ramazan Bayramı mesajı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:30
Sağlık Bakanı Üstel’den Ramazan Bayramı mesajı
banner337

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Üstel, mesajında “Ramazan Bayramı’nda iyilik, güzellik ve insani değerlerin ön plana çıkması, bayramın toplumsal birlik ve berberlik içinde geçirilmesini en kalbi duygularımla temenni ederim. Bayramların en güzel yanı, insanların birbirleri ile bütünleşmesine, aile içi ve toplumsal bağların güçlenmesine olanak sağlanmasıdır” dedi 

banner341
Bakan Üstel, yoksul ve muhtaç durumda olanların hatırlanmasının önemini de vurguladı. 

Salgın vesilesiyle tedbirli olunması çağrısında bulunan Üstel, “Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve esenlik içinde geçmesini diler, tüm halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının bayramını yürekten kutlarım” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 12.05.2021 17:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı ek tedbir kararları aldı!
Sağlık Bakanlığı ek tedbir kararları aldı!
ÖZEV’e anlamlı katkı
ÖZEV’e anlamlı katkı
KAMUSEN, kamudaki yaz mesaisi uygulamasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi
KAMUSEN, kamudaki yaz mesaisi uygulamasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi
Arıklı, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi setini ziyaret ederek ekiple bayramlaştı
Arıklı, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi setini ziyaret ederek ekiple bayramlaştı
DP Genel Başkanı Ataoğlu, Gazze’ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail’i kınadı
DP Genel Başkanı Ataoğlu, Gazze’ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail’i kınadı
Eczanelerde yaz dönemi Pazartesi başlıyor
Eczanelerde yaz dönemi Pazartesi başlıyor
Cumhurbaşkanı Tatar Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Din Görevlileri Derneği Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
Din Görevlileri Derneği Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
DP’den “bayramda kimsenin evinde tenceresi boş kalmasın” etkinliği…
DP’den “bayramda kimsenin evinde tenceresi boş kalmasın” etkinliği…
Kıbrıs’taki Hristiyan dini liderlerden bayram mesajı…
Kıbrıs’taki Hristiyan dini liderlerden bayram mesajı…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim