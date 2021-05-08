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Sağlık Bakanı Üstel’den  Anneler Günü mesajı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, anneleri yılın bir gününde değil, her zaman hatırlayıp hak ettikleri değeri vermenin önemine işaret ederek, tüm anneleri kutladı. 

08 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00
Sağlık Bakanı Üstel’den  Anneler Günü mesajı
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Üstel, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:
“Fedakarlığın, sabrın, sevgi ve saygının tükenmek bitmek bilmeyen kaynağı olan annelerimizi yılın bir gününde değil, her zaman hatırlamamız, hak ettikleri değeri vermemiz, bu yüce varlıkları mutlu etmemiz en başta evlat olarak görevimizdir. 
Sevgi ve destekleriyle güçlü yarınların kurucuları olan annelerimiz aynı zamanda toplumun da mimarlarıdır. Birlikteliğimizi sağlayan değerlerin hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı olduğunu hiçbir zaman, hiçbir koşulda unutmamalıyız. 

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Bu önemli günde tüm kutlamalarımızda, bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyada yaşanan, ülkemizde de hissedilen Covid-19 pandemi tedbirlerine karşı hassasiyetimize bağlı kalmayı da unutmamalıyız.
Başta pandemi döneminde fedakarca çalışarak emeklerini esirgemeyen tüm sağlık çalışanı anneler olmak üzere, sevgi sembolü, yaşam ışığı hayatın temel taşları olan bütün annelerin, Anneler Günü’nü en içten duygularla kutluyor, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. “

 

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Son Güncelleme: 08.05.2021 14:04
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