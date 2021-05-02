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Sağlık Bakanı Üstel, Pembe Köşk'ü ziyaret etti 

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibiyle birlikte Karşıyaka’da bulunan ve bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti.

02 Mayıs 2021 Pazar 16:12
Sağlık Bakanı Üstel, Pembe Köşk'ü ziyaret etti 
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Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında ikincisi imzalanan protokol ile artık uyuşturucu bağımlıları tedavi için Pembe Köşk’e sevk edilebiliyor. Pembe Köşk’e sevk edilen hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanıyor.  

Sağlık Bakanı Üstel ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile hastaneyi gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastanede tedavi ve rehabilite edilen hastalarla da bir araya gelen Bakan Ünal Üstel, hastalarla yakından ilgilenme ve sohbet etme fırsatı buldu. 


ÜSTEL: SAĞLIK TURİZMİNE DE DAMGASINI VURACAK

Ziyarette konuşan Bakan Ünal Üstel, bir hekim olarak yoldan geçerken tabelasını gördüğü Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'ni Bakan olunca ziyaret etme şansı bulduğunu belirterek, 
gördüklerinden çok etkilendiğini söyledi. Üstel, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nin hep telaffuz edilen ülkenin lokomotif sektörü turizm yanında, Sağlık turizmi açısından da düşünüldüğünde, ülkeye iyi bir gelir getiren bir müessese olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Üstel, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nin ülkenin büyük bir ihtiyacına cevap verdiğini ifade ederek, özellikle Türkiye'de bu konuda daha önceden yatırımlar yapmak için bir takım girişimler olduğunu, ancak bizim içimizden bir insanımızın böyle değerli bir yatırıma el atmasının Sağlık Bakanlığı ve bir hekim olarak kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Üstel şöyle devam etti, "İnanıyorum ki böyle bir merkezin oluşması dünyada KKTC'nin tanınmışlığı ve ismini duyurmak için bir vesiledir. Bu vesileyle sağlık turizmine de damgasını vuracaktır. Bağımlılık artık dünyada ileri derecede bir hastalık olmaya başladı. Bu hastalığın ülkemizde böyle güzide bir merkezde tedavi edilmesi bizleri çok mutlu etmektedir. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. 

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KARAOKÇU: SEVK KONUSUNDA YAŞANAN SIKINTILAR GİDERİLMELİ

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nin şu anda tedavi, rehabilitasyon boyutu konusunda ülkenin en güçlü ve en verimli hizmet veren merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi kurulmadan önce, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu olarak bağımlılık sorunu çeken bireyleri hem tedavi hem de rehabilitasyon açısından gönderebilecekleri tam donanımlı bir yer olmadığından söz eden Karokçu, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin hem fiziki hem de rehabilitasyon boyutunda yetersiz olması nedeniyle, Pembe Köşk'ten hizmet alınmasının son dönemlerde atılan en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Karaokçu, komisyon olarak bir çok insanı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi aracılığıyla sevk ettiklerini ve sevkedilen kişilerin tedavi ve rehabilite edilerek topluma kazandırılması yönünde önemli gelişmelerin sağlandığını ifade etti. 

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu olarak yapılan sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi taraftarı olduklarının altını çizen Karokçu, sevk konusunda yaşanan teknik sıkıntılar varsa bir an önce bunların giderilerek netleşmesi gerektiğini kaydetti. Karokçu şöyle konuştu, "Komisyon olarak hiç bir çocuğu veya aileyi malesef bugünkü koşullar altında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıp tedavi ettirmekte 
çok zorlanıyoruz. Bu nedenle, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, bu işe ortak bir çözüm üretmelidir. Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda ağırlığını koyması lazım. Yoksa, aksi bir durumda geçmişte oldu çocuklarımızı kaybettik. 
Biz tekrar çocuk kaybetmek istemiyoruz. Umarım bir an önce bu konuya çözüm bulunur" dedi. 

ÇAKICI: KKTC'DE PEMBE KÖŞK İLE TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SORUNU ORTADAN KALKMIŞTIR

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı da sözlerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Bağımlı kişilerin tedavisinin yıllardır yetersiz koşullarda olduğunu, ya özel kliniklerde ayaktan ya da akıl hastaları ile birlikte rehabilitasyonsuz yapıldığına dikkat çeken Çakıcı, rehabilitasyon ve tedavi merkezinin büyük bir eksiklik olduğunu ancak bunun Pembe Köşk'le giderildiğini ve artık dünya çapında bir yere sahip olduklarını vurguladı.  Denetimli Serbestlik Yasası’nın rehabilitasyon merkezi eksikliğine rağmen Cumhuriyet Meclisi’nde onaylandığını anımsatan Çakıcı, artık uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyon ve tedavi merkezinde tedavi görebileceklerini vurguladı. Çakıcı, "Bu ülkede AMATEM varlığını Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi gidermiştir. Deneyimsiz ve alt yapısı olmadan bir bina yapılıp orada kötü koşullarda ayda 800 bin TL verilerek bir tesis yapılmaktansa 10'da bir ücret ödeyerek devlet daha akılcı bir çözümle Pembe Köşk ile bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon sorunu artık KKTC’de kalkmıştır” şeklinde konuştu. 

Pembe Köşk’ün hayata geçmesinin ardından, normal şartlarda hastaneye yatırılmaktan kaçan bağımlıların artık tedavi görmek için adeta sıraya girdiklerini ve devlet desteğiyle Pembe Köşk’te tedavi olmak için başvurduklarını dile getiren Mehmet Çakıcı, “Güzel işler yaparsak ve insanlarımıza iyi bir imkân sağlarsak meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum. Merkezimize ülkemizin yanı sıra, Almanya, Danimarka, İngiltere, SuudiArabistan, Ürdün, Güney Kıbrıs, Hollanda ve Belçika’dan hastalarımız da başvurmaktadır. Aslında biz burada gerçek anlamda bir sağlık turizmi de yapıyoruz. İlk kez durumu tersine çevirdik ve tedavi için vatandaşlarımızı yurtdışına gönderirken, artık yurt dışından yabancı uyruklu kişileri tedavi amacıyla ülkemize getirmeyi başardık" dedi.
 

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