Sağlık Bakanı Üstel, genişletme çalışması başlatılan Lapta Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel bugün Sağlık Bakanlığı ve Planlama İnşaat Dairesi teknik ekipleriyle genişletilmesi çalışması başlatılan Lapta Sağlık Merkezi’nd incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Üstel, turizm ve otellerin en yoğun olduğu Lapta ve Alsancak’ın, her geçen gün gelişmeye devam ettiğini ve nüfusun hızla arttığından iki beldeye hizmet veren sağlık merkezinin genişletilip, yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Bölgede, sağlık hizmetlerinin 24 saat esasında verilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Üstel, bu kapsamda teknik ekiplerin hazırlayacağı rapor ışığında, mevcut binanın yenilenerek geliştirileceğini ve ek binayla merkezin büyütüleceğini belirtti.

Fiziki çalışmanın tamamlanmasıyla, merkezdeki doktor ve hemşire sayısına da takviye yapılacağını kaydeden Üstel, bağışlanan ultrasound aletinin ulaşmasının ardından bir kadın doğum uzmanının da merkezde görev yapmaya başlayacağını söyledi. Üstel, merkezin yeni şekliyle en kısa sürede tamamlanması için adım atacaklarını belirtti.

Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dilek Büyük, ziyarette, merkezi geliştirmek için hazırladıkları projeye destek verenlere teşekkür etti. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de, bölgenin büyümesine parallel ihtiyaçlarının arttığını, merkezin geliştirilmesi yönünde çalışmaları için bakan Üstel’e teşekkür ettiğini kaydetti.