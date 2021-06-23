Sağlık Bakanı Üstel, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu ile görüştü

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, uyuşturucu nitelikli ilaçların kötüye kullanımının önüne geçilmesi konusunda yapılan otomasyon çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Üstel, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Karaokçu, komisyonun hazırladığı KKTC Uyuşturucu Raporu ve okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere hazırladıkları eğitim programı kitabını Üstel’e takdim etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede son dönemde yaygınlaşan uyuşturucu nitelikli ilaçların kötüye kullanımının önüne geçilmesi konusunda yapılan otomasyon çalışmasıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanlığında İlaç ve Eczacılık Dairesi, Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği ve Üniversitelerin Eczacılık Fakültesi dekanları tarafından yürütülen otomasyon çalışmasının önemine değinildi.



Görüşmede ayrıca AMATEM’in yarım kalan binasının tamamlanması ve madde bağımlılarının zorunlu tedavisi konusunda yasal değişiklikle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve tüm üyelere yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini sunan Bakan Üstel, gençleri, çocukları ve toplum sağlığını tehdit edecek her konuda komisyonun yanında olacaklarını belirtti.Üstel, uyuşturucu nitelikli ilaçların kötüye kullanımının önüne geçilmesi konusunda yapılan otomasyon çalışmasının son derece önemli olduğunu, ayrıca komisyonun yapacağı yasa tasarılarına bakanlık olarak katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.Üstel, gençlerin uyuşturucuya bağımlı olmaması için hükümetin de büyük sorumluluklarının olduğunu, madde ve uyuşturucu bağımlılığının rehabilitasyonu için oluşturulacak merkezin tamamlanması için adım atılacağını kaydetti.