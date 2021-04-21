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Sağlık Bakanı Üstel: “Aşı uygulaması yarından itibaren devam edecek”

50 YAŞ VE ÜZERİ BAŞVURABİLİYOR

21 Nisan 2021 Çarşamba 17:45
Sağlık Bakanı Üstel: “Aşı uygulaması yarından itibaren devam edecek”
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50 YAŞ VE ÜZERİ BAŞVURABİLİYOR

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Türkiye’den gönderilen 40 bin doz Sinovac aşısıyla aşılamalara yarından itibaren  devam edileceğini bildirdi.

Üstel, aşılamaların 19 sağlık merkezinde  gerçekleştirileceğini  belirterek, aşılama yaş sınırının 50’ye  indirildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yazılı açıklamasında, salgının tüm dünyada etkisini artırdığı bu dönemde, KKTC’ye 40 bin doz aşı gönderen Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine  teşekkürlerini sundu.

AŞI SAYISI 140 BİNE YÜKSELDİ

Üstel, sürekli Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını ifade ederek, bugüne kadar her koşulda KKTC’nin yanında olan Türkiye’nin aşı konusunda da desteğini esirgemediğini, son gelen 40 bin aşıyla birlikte ülkeye toplam 140 bin aşının geldiğini kaydetti.

48 BİN 761 KİŞİYE İKİNCİ DOZ YAPILDI

Halihazırda 59 bin 474 kişinin birinci doz ve 48 bin 761 kişinin ikinci doz aşılanmalarının tamamlandığını belirten Üstel, Türkiye’den gelen 40 bin doz Sinovac aşısı ile birlikte, Astra Zeneca ve Biontech aşıları ile de kampanyanın devam edeceğini ifade etti.

Üstel, Biontech aşılarında sadece ikinci doz olarak uygulanacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “aşı bilgilendirme sistemini” devreye koyduklarını, dijital bir sistem ile randevu alındığını, geçmişte yaşanan birtakım sıkıntıların yeni sistemle yaşanmadığını kaydetti. Üstel, 19 sağlık merkezinde yarından itibaren aşılanmalarının başlanacağını ifade ederek, aşılama yaş sınırının 50 yaşa indirildiğini belirtti ve şunları kaydetti: 

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“50 yaş ve üzerinde olup aşı randevu başvurusu yapmamış kişiler aşı randevusu için https://asibilgisistemi.com üzerinden başvuru yapabilirler.

50 yaş üzeri mevcut başvurulara yeni aşı randevuları 12 Nisan Perşembe itibariyle verilmeye başlanmıştır. Perşembe ve pazartesi günleri için 2000 yeni kişiye randevu oluşturulmuştur.

Astra Zeneca 1.doz aşıları sadece Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde yapılacaktır. Ancak bu aşının İkinci dozları daha önce 1. dozlarının yapıldığı merkezlerde devam edecektir.

50 yaş üzerinde olup başvuruları bulunan kişiler https://asibilgisistemi.com adresi üzerinden aşı randevularını sorgulayabilirler. Ayrıca 05469901313 numaralı Covid-19 aşı hattından bilgi alabilirler. Henüz 2. doz aşı tarihi gelmemiş kişiler 1. doz aşılarının olduğu merkezlerde 2. doz aşılarını olabileceklerdir.

1.doz aşılamalar Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Astra Zeneca diğer merkezlerde ise Sinovac aşısı ile devam edecektir.

Biontec aşıları ise İskele ve Trenyolu Sağlık Merkezlerinde 2. doz şeklinde devam edecektir.

Yatağa bağlı kronik hastaların aşılanması konusunda yapılan çalışmalar sonlandırılmış, önümüzdeki haftadan itibaren hızla aşılanmalarına başlanacaktır.

Yatağa bağlı olan kişiler veya yakınları aşı bilgi sistemi üzerinden yatağa bağımlı hastalar için oluşturulmuş bölümden veya yine aşı çağrı merkezine ulaşıp randevu alabilirler ve randevularını sorgulayabilirler.”

Sağlık Bakanı Üstel, aşı talebinde bulunan kişilere randevu saat ve tarihlerinin telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirileceğini kaydetti.

Covid-19 aşı merkezleri şöyle:

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Mağusa devlet hastanesi hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Trenyolu Polikliniği, Dikmen Sağlık Merkezi, Değirmenlik sağlık merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Mehmetçik Sağlık Merkezi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi, Dipkarpaz Sağlık Merkezi, Çamlıbel Sağlık Merkezi, Esentepe Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık  Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Girne Akçiçek Hastanesi.”

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Son Güncelleme: 21.04.2021 18:00
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