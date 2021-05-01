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Sağlık Bakanı Ünal Üstel'den 1 Mayıs mesajı

01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:30
Sağlık Bakanı Ünal Üstel'den 1 Mayıs mesajı
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “toplumların sağlıklı gelişimi için en önemli olan emeğin hak ettiği değeri alması yolunda uğraş vermek hepimizin vazgeçilmezi olmalıdır” dedi. 
Bakan Üstel, tüm dünyada işçilerin birlik beraberlik ve dayanışma günü olarak kutlanan ve çalışma yaşamı için büyük değer taşıyan 1 Mayıs’ın bu yıl Kovid-19 salgınının gölgesinde kutlandığını belirtti. 
Üstel mesajına şöyle devam etti:

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“Toplumların sağlıklı gelişimi için en önemli olan emeğin hak ettiği değeri alması yolunda uğraş vermek hepimizin vazgeçilmezi olmalıdır. En büyük sermayesi emeği ve alın teri olan işçilerimizin çalışanlarımızın 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlar sağlık ve mutluluk dolu nice 1 Mayıs'lar diliyorum." 
Bakan Üstel, mesajında ayrıca 1 Mayıs dolayısı ile Girne Leymosun Kültür Evi'nin kapalı olacağını, burada yapılan PCR hizmetlerinin Girne Akçiçek Hastanesi ve Erduran Laboratuvarı'nda ücretsiz yapılacağını söyledi. 
Üstel, Gazimağusa Magem deki PCR hizmetlerinden ise halkın Gazimağusa Hastanesi'nden yine ücretsiz olarak yararlanabileceğini de kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 01.05.2021 12:39
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