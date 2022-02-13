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Sağlık Bakanı sesiz kalması sonrasında bu kez doktor güvenlik amirini darp etti

13 Şubat 2022 Pazar 20:20
Sağlık Bakanı sesiz kalması sonrasında bu kez doktor güvenlik amirini darp etti

SAĞLIK BAKANI SESİZ KALMASI SONRASINDA BU KEZ DOKTOR GÜVENLİK AMİRİNİ DARP ETTİ

Gazimağusa Devlet hastanesinde son günlerde yaşanan huzursuzluklar had safhaya çıkarken Sağlık Bakanlığı'nın olaylara sadece seyirci kalması ve hiç bir adım atmaması sonrasında bu kez hastanede görevli doktor M.A hastanede görevli özel güvenlik amiri D.E 'yi darp etmesi hastane yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. 

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Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye darp edilen güvenlik görevlisi polise gidip şikayetçi olurken çok sayıda çalışan bu huzursuzluğun devam etme nedenin Sağlık Bakanının iyi niyeti sonrasında ahbap çavuş işbirliği çerçevesinde radikal karar almayıp hastane başhekimin göndermiş olduğu ilgili şikayet dilekçelerini hiç bir nedenle okumadığı ve önlem almadığı yönünde.

POLİS 2. DARP OLAYI YAPAN DOKTORU MAHKEMEYE ÇIKARTMAMASI SORU İŞARETİ YARATTI

M.A isimli doktorun yine 2014 yılında bir başka doktoru darp ettiği ve yine darp edilen doktorun polise şikayetçi olduğu konun yargıda olduğu öğrenilirken hastane yönetimi polisin 2. olayı olması darp edilen güvenlik amirinin darp raporu almasına rağmen bu kişinin mahkemeye çıkartılmamasını hayretle izlediklerini iddia ettiler.

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