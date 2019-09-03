Sağlık Bakanı Pilli’ye E-sağlık bilgi sistemi hakkında bilgi verildi

E-Devlet programı kapsamında yürütülen E-Sağlık Bilgi Sistemi projesi hakkında Sağlık Bakanı Ali Pilli ’ye projenin detayları hakkında bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Pilli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sistemin bir an önce randımanlı bir düzeye gelmesinin ana hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, yapılacak e-Sağlık modülleri ile ilk etapta ada genelinde sağlık harcamalarının kontrol altına alınması ve azaltılmasının, Sağlık Bakanlığının diğer kurumlarla e-Devlet çatısı altında entegre olmasının, vatandaşın sağlık uygulamalarına kolay erişim sağlamasının, hızlı, kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmeti almasının hedeflendiği belirtti.