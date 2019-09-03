Sağlık Bakanı Pilli’ye E-sağlık bilgi sistemi hakkında bilgi verildi

E-Devlet programı kapsamında yürütülen E-Sağlık Bilgi Sistemi projesi hakkında Sağlık Bakanı Ali Pilli ’ye projenin detayları hakkında bilgi verildi.
Bakan Pilli, yapılacak e-Sağlık modülleri ile ilk etapta ada genelinde sağlık harcamalarının kontrol altına alınması ve azaltılmasının, Sağlık Bakanlığının diğer kurumlarla e-Devlet çatısı altında entegre olmasının, vatandaşın sağlık uygulamalarına kolay erişim sağlamasının, hızlı, kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmeti almasının hedeflendiği belirtti.