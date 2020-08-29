Sağlık Bakanı Pilli’den 30 Ağustos mesajı

Sağlık Bakanı Ali Pilli , 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pilli mesajında, “Türk Ulusunun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 98'inci yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoru” ifadesini kullandı..

“30 Ağustos Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir” diyen Pilli, Türk Ulusuna bu şanlı zaferi yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutladığını kaydetti.