Sağlık Bakanı Pilli’den 30 Ağustos mesajı

Sağlık Bakanı Ali Pilli , 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
“30 Ağustos Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir” diyen Pilli, Türk Ulusuna bu şanlı zaferi yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutladığını kaydetti.