Sağlık Bakanı Pilli, üç aşamalı Kovid-19 aşı planını açıkladı

PİLLİ, ÜÇ AŞAMALI KOVİD-19 AŞI PLANI VE HEDEF GRUPLAR İLE İLGİLİ DETAYLARI AÇIKLADI: “ÖNCELİKLİ HEDEF HASTALIKTAN EN AĞIR ETKİLENECEK HASSAS GRUPLARI KORUMA ALTINA ALARAK HASTALIĞA BAĞLI ÖLÜMLERİ AZALTMAK”

“TOPLUMUN YÜZDE 75’İNİN AŞILANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN 600 BİN DOZ AŞININ TEMİNİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

“ANALİZLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AB TARAFINDAN YAPILMAYAN VE GÜVENİLİR OLMAYAN AŞILARA ONAY VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri doğrultusunda üç aşamalı aşı planı oluşturulduğunu kaydederek, aşı planının detaylarını paylaştı.

Pilli’nin açıklamasına göre, üç aşamaları aşı planının birinci aşamasında, sağlık çalışanları, yaşlı bakım evi çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve yaştan bağımsız olarak kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

İkinci aşamada, evde bakım görevlileri, sosyoekonomik olarak zayıf olup toplu sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda olanlar, okullarda, anaokullarında, kreşlerde ve çocuk bakım tesislerinde çalışanlar, 50-64 yaş grubu kişiler, kilit pozisyonlarda ve yoğun temas halinde olan meslek grupları, restoran ve turizm alanlarında çalışanlar, toplu taşıma çalışanları, profesyonel kültür çalışanları, virüs bulaşmasını kolaylaştıran ortamlarda çalışanlar ve hayatını spordan kazanan sporcular aşılanacak.

Üçüncü aşamada ise, 18-50 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinler aşılanacak.

“DÜNYADA HERKES GÜVENDE OLMADIKÇA KİMSE TAM ANLAMIYLA GÜVENDE OLMAYACAKTIR”

Bu planı oluştururken öncelikli hedeflerinin hastalıktan en ağır etkilenecek hassas grupları koruma altına alarak hastalığa bağlı ölümleri azaltmak olduğunu vurgulayan Pilli, bir diğer hedeflerinin ise toplumsal yaşamın sürdürülebilir olarak devamı için kritik işlerdeki meslek gruplarını aşılamak olduğunu kaydetti.

“Unutulmamalıdır ki dünyada herkes güvende olmadıkça kimse tam anlamıyla güvende olmayacaktır” diyen Pilli, Avrupa Birliği desteği ile toplam 4 bin 500 doz aşı temin edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin de 40 bin doz aşıyı KKTC’ye hibe ettiğini hatırlattı.



BİRİNCİ AŞAMA Hedef guruplar Grup 1 • Sağlık Çalişanlari (devlet ve özel)

• Yaşlı bakım merkezleri bakıcıları

• Yaşlı bakımevi sakinleri

Yatağa bağımlı hastalar Grup 2 65 yaş ve üzeri kişiler Grup 3 Kronik Hastalığı olanlar (Yaştan bağımsız olarak Covid-19 açısından risk oluşturan en az bir kronik hastalığı olan kişiler ) İKİNCİ AŞAMA Evde bakım görevlileri, sosyoekonomik olarak zayıf olup toplu sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda olanlar, okullarda, anaokullarında, kreşlerde ve çocuk bakım tesislerinde çalışanlar Kronik bir hastalığı olmayan 50-64 yaş gurubu Kilit pozisyonlarda ve yoğun temas halinde olan meslek gurupları (özellikle polis ,silahlı kuvvetler, itfaiye, vb) Restorant ve turizm alanlarında çalışanlar Toplu taşıma çalişanları Yüksek enfeksiyon riski taşıyan profesyonel kültür çalışanları sahne müzik vb) Virüs bulaşmasını kolaylaştıran ortamlarda çalışanlar.(Minimum sosyal mesafenin korunamadığı havalanmanın yetersiz olduğu, güçlü aerosol oluşumu olan yerler ) Hayatını spordan kazananlar sporcular ÜÇÜNCÜ AŞAMA Grup 1 18-50 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinler

“300 BİN KİŞİNİN AŞILANMASINI HEDEFLİYORUZ”Kuzey Kıbrıs’ta toplumun yüzde 75’inin yani 300 bin kişinin aşılanmasını hedeflediklerini ve bunun için gerekli olan 600 bin doz aşının temini için çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Pilli, “Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz, aşıya ulaştığımız takdirde, mart ayının sonuna kadar 300.000 kişinin aşılanmasıdır” ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı ile yerel yönetimler işbirliği ile 25 merkezde 40 bin kişinin aşılandığını anlatan Pilli, “Şu anda Pfizer-BioNTech aşılarının 2. Dozu yapılmaya başlanmış, 12 Şubat tarihinde ise Sinovac’ın 2. Dozunun yapılması için gerekli tüm planlamalar yapılmıştır” dedi.“ETKİN VE GÜVENİLİR AŞI TEMİNİ VE HALKIN SAĞLIĞI BİRİNCİL ÖNCELİĞİMİZDİR”Aşıya ulaşıma dair bazı kişi ve kuruluşların maddi yardım yapma yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Pilli şunları kaydetti:“Ülkemizde duyarlı ve yardım amaçlı iyi niyetinden şüphe etmediğimiz kişiler ve kuruluşlar ülkeye kovid-19 aşısı temini ile ilgili maddi yardım yapma ve aşı alma konusunda açıklamalarda bulunmaktadırlar. Bunlardan bazıları bakanlığımız ile de temasa geçmişlerdir. Ancak aşı temini konusunda etkin ve güvenilir aşı temini ve halkın sağlığı birincil önceliğimizdir.Aşıların ülkemize gelmesi ülkeler arası protokole dahildir ve gelen aşıların analizinin yapılması için bir alt yapımızın bulunmaması nedeniyle Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından tetkik ve analizlerin yapıldığı aşıları almak durumundayız.Analizleri Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından yapılmayan ve güvenilir olmayan aşılara onay vermemiz söz konusu değildir.Devletten devlete yapılmayan satışlarda aşıların etkinliği, güvenirliliği ve yan etkileri konusunda güvence vermek mümkün değildir. Ayrıca aracılar tarafından temin edilen aşılardan dolayı çıkacak yan etkiler konusunda herhangi bir teminat alınması, protokol nezdinde yapılacak aşılar dışında olacak yan etkiler gibi sorunlar karışışında yine tazmini olması söz konusu değildir.”