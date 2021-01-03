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Sağlık Bakanı Pilli hastanede incelemelerde bulundu

03 Ocak 2021 Pazar 18:19
Sağlık Bakanı Pilli hastanede incelemelerde bulundu
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SAĞLIK BAKANI PİLLİ HASTANEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün mesaisini Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçirdi.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pilli, sabah saatlerinde ilk olarak Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’ni ziyaret ederek görevli hemşireler ve sağlık çalışanları ile görüş alışverişinde bulundu. Pilli, çalışmalar hakkında bilgi aldı, PCR testleri uygulamasını yerinde inceledi ve ayrıca test yaptırmaya gelen vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

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Daha sonra Onkoloji Merkezi’ni de ziyaret eden Bakan Pilli, çalışmalarını merkezde yürüten COVID-19 temaslı takip ekibiyle de görüştü. Temaslı takip ekibinin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Pilli, yerel bulaş konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Pilli ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1102 Covid-19 ihbar hattı çağrı merkezi personeliyle de kısa bir toplantı yaptı.

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