Sağlık Bakanı Pilli: Hastane belli bölümler dışında önümüzdeki hafta açılabilecek

TATAR: “BU HASTANE HEPİMİZİNDİR, KIBRIS TÜRK HALKINA BÜYÜK HİZMETLER VERMİŞTİR. VERMEYE DE DEVAM EDİYOR. BURADA BİR AN ÖNCE ÇAĞDAŞ BİR ORTAM YARATMAK HEPİMİZİN GÖREVİ” DEDİ

PİLLİ: “ANA BİNADA ŞU AN HASTA YOK, TEMİZLİK ÇALIŞMALARI HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK”

“HASTANEMİZ ÇOK KISA BİR SÜREDE HİZMETE GİRECEK. BELLİ BÖLÜMLER HARİCİDE HASTANE BELKİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILABİLECEK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kamu ve özel hastanelere sevk edilen 103 hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi, “Herhangi bir acil durum yok” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yangının da çıktığı ana binada şu an hasta olmadığını belirten Pilli, temizlik çalışmalarının hafta sonu da devam edeceğini kaydetti.

Pilli, “Hastanemiz çok kısa bir sürede hizmete girecek. Belli bölümler haricide hastane belki önümüzdeki hafta açılabilecek. Çalışmalar sürüyor” dedi.

Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla Sağlık Bakanlığı’nda bu akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi.

Pilli ve Tatar, hastanedeki yangının yanı sıra koronavirüs, yeni hastane yapımı gibi başlıklarda da konuştu, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs şüphesi taşıyan ikinci vakanın test sonuçlarının negatif geldiğini, zatürre teşhisi olan hastanın tedavisin sürdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Tatar ve Pilli, İdlib’de şehit düşen askerlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

KKTC’nin bugün büyük bir felaket yaşadığını dile getiren Başbakan ve Sağlık Bakanı, yangında müdahale eden sağlık personeline, askere, polise, itfaiye, sivil savunma ekiplerine teşekkür etti, “Çok yoğun şekilde çalışıldı. Hastalar kısa sürede tahliye edildi” açıklamasında bulundu.

Tatar da Pilli de bu olaydan sonra birçok kurum ve kuruluşlardan destek talepleri aldıklarını belirtti, 1 milyon TL ve 5 ambulans bağışında bulunan Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

İLK SÖZ SAĞLIK BAKANI PİLLİ’NİN

İlk sözü Bakan Pilli aldı son bilgileri şöyle paylaştı:

“Yangın çıktığında yatan hasta sayımız 291’di. Bu hastaların 103’ünü çeşitli hastanelere sevk ettik. Kolan Hastanesi’nde 22, Gazimağusa Devlet hastanesine 15 hasta var. Yakın Doğu Hastanesi’ne 52, Girne Akçiçek Hastanesi’ne 14 hasta sevk ettik. Bu hastaların 24’si yoğun bakım hastasıydı. Yoğun bakım hastalarının 2 tanesini maalesef kaybettik. Taburcu edilen hastalarımız da oldu.”

Şu anda acil hastalara Kolan Hastanesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet verildiğini anımsatan Pilli, “Diğer tüm devlet hastanelerimiz takviye edilmiştir ve gerekli hizmetler verilmektedir” dedi.

Ali Pilli, Kolan Hastanesi’ne 20 yatak takviyesi ile birlikte doktor ve hemşire takviyesi yapıldığını da söyledi.

Sağlık Bakanı, yangının da çıktığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana binasında şu anda hasta olmadığını kaydetti.

Pilli, “Hastanemiz çok kısa bir sürede hizmete girecek. Belli bölümler haricide hastane belki önümüzdeki hafta açılabilecek” dedi.

Ali Pilli, hastanede her yerin yanmadığını ama dumanın hastanenin her yerinde etkili olduğunu kaydederek, temizlik çalışmalarının hafta sonu da süreceğini, servislerin boyanacağını söyledi.



Bakan Pilli, sigortanın dumandan etkilenen servislerin tamir edeceğini beyan ettiğini, dumandan etkilenmeyen bölümlerin de Maliyenin ve belediyelerin katkısıyla yenileneceğini söyledi.

Acil servis ile ilgili bir soru üzerine Sağlık Bakanı, “Muhtemelen önümüzdeki hafta acil servisi açacağız” dedi.

Bakan Pilli, sağlık hizmetinin aksamadığı servisleri de “göğüs hastalıkları, enfeksiyon, onkoloji, diyaliz, psikiyatri ve diş” olarak aktardı, “Buradaki hastalarımız takip ediliyor” şeklinde konuştu.

Sevk edilen hastaların sağlık durumun sorulması üzerine Pilli, “Biraz önce tüm hastanelerle iletişime geçtik, herhangi bir acil durum yok” dedi.

Hayatını kaybeden hastaların yakınları ile iletişime geçilip geçilmediğinin sorulması üzerine Pilli, “Bir aile iletişime geçtik, diğer aileye telefonları sürekli kapalı olduğu için ulaşamadık” dedi.

Hayatını kaybeden hastaların yoğun bakım hastası olduğunu belirten Pilli, 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu’nun yarın Pınarlı’da defnedileceğini söyledi.

Pilli, Güzelyurtlu olan 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar’ın ailesi ile bu akşam bizzat görüşeceğini belirtti.

Güney Kıbrıs yönetiminden gelen yardım taleplerinin hatırlatılması üzerine Pilli, “Özel ve kamu hastanelerimizle bu sorunun üstünden gelebildik, süreci çok iyi yönettik diye düşünüyorum. Teşekkürlerimizi ilettik” dedi.

Hasar tespit çalışmaları ile ilgili soru üzerine Bakan Pilli, “ Yarın Türkiye’den teknik heyet gelip incelemeleri yapacak. Bu çalışmalardan sonra gerekli bilgiyi vereceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Pilli, yeni hastane yapımı konusunda da açıklamada bulundu.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden devralınan yarım kalan hastane projesi ile ilgili mali kaynağın hazır olduğunu belirten Pilli, bu konuda en kısa sürede ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Bir soru üzerine Sağlık Bakanı Pilli, yangının hastanede kimyasal bir etki yaratmadığını vurguladı, “Kimyasal bir salınım olmadı. Ekibimle birlikte tüm servisleri tek tek dolaştık. Böyle bir durum yok” dedi.

Pilli, koronavirüs hakkında da açıklama yaptı, geçtiğimiz gün bu şüpheyle karantinaya alınan hastanın testinin negatif olduğunu açıkladı.

Pilli, “Tetkikler artık burada yapılacak. Karantina merkezimizde de bir sıkıntı, hasar yok. Olası durumda müdahaleye hazırız” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı, önemler kapsamında KKTC’nin İran’dan ve Çin’den gelen transit yolculara girişi kapattığını açıkladı.

Pilli, üniversitelerle toplantı yapıldığını, önlemlerin konuşulduğunu da dile getirdi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, sabahki yangından sonra oluşturulan kriz masasının çalışmaları başarıyla yürüttüğünü kaydederek, “Kriz iyi bir şekilde yönetildi” dedi.

Hasarın özellikle hastanenin ikinci katta olduğunu söyleyen Tatar, “Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Maliye Bakanı’na gerekli talimatı verdim. Belki başka kalemlerin iptal edip hastaneye aktarabiliriz” dedi.

Tatar, yarın yine hastaneyi ziyaret edeceğini söyledi.

Başbakan, tüm hastalar tahliye edildiğini, bunun hastanenin tadilatı bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Tatar, “Maliye Bakanı’na gerekli kaynağı bulalım, burayı pırıl pırıl halkımıza layık bir noktaya getirilelim’ dedim” şeklinde konuştu.

Tatar, “Bu hastane hepimizindir, Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler vermiştir. Vermeye de devam ediyor. Burada bir an önce çağdaş bir ortam yaratmak hepimizin görevi” dedi.

Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ve TC Sağlık Bakanı’nın KKTC’ye gelerek 500 yataklı donanımlı bir hastanenin yapılacağını müjdelediğini belirtti.

Başbakan Tatar, “Bu proje başladı. Türkiye katkıyı vereceğini açıkladı ama bu zaman alacak. Yeni hastanenin ne zaman biteceği net değil. Nalbantoğlu’nun çağdaş hale getirilmesi bir ihtiyaç” şeklinde konuştu.

Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin Karaoğlanoğlu’ndaki yarım kalan hastane projesini devletin bugün imzalanan protokolle devraldığını anımsatarak, burasının 120 yataklı,20 yoğun bakımlı donamlı bir hastane olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı ve ekibinin bu proje üzerinde uzun çalışmaları olduğunu kaydeden Tatar, “Bu projenin 3-4 ay içinde bitirilebileceği konuşulmaktır, donanımlı bir hastanenin Girne’ye kazandırılması büyük bir hizmet olacak” dedi.

Tatar, koronavirüs hakkında da konuştu. Tatar, her iki şüpheli vakada koronavirüse rastlanmadığını anımsatarak, halkın panik olmasına gerek olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın koronavirüs önlemi kapsamında KKTC ile 4 sınır kapısını kapaması ile ilgili değerlendirilmesinin sorulması üzerine Başbakan, “Bunu değerlendireceğiz. Bu konudaki açıklamayı herhalde yarın yapacağız. Rum tarafı bir hassasiyet gösterdi. Türkiye de bazı tedbirler aldı. Biz de alıyoruz” dedi.