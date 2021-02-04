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Sağlık Bakanı Pilli halka çağrı yaptı: “Bir müddet evlerimizde kalıp teması lütfen keselim”

04 Şubat 2021 Perşembe 16:15
Sağlık Bakanı Pilli halka çağrı yaptı: “Bir müddet evlerimizde kalıp teması lütfen keselim”
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“BAZI VATANDAŞLARIMIZIN KURALLARA RİAYET ETMEMESİ VE SORUMSUZCA DAVRANMALARI YÜZÜNDEN BULAŞ HER AN KONTROLDEN ÇIKABİLİR. TABLO DAHA VAHİM OLABİLİR”

“BİZ SALGINI YENMEK İSTİYORUZ ANCAK BUNUN İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

“BULAŞI KONTROL ALTINA ALAMIYORUZ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı vatandaşların kurallara riayet etmemesi ve sorumsuzca davranmaları yüzünden bulaşın her an kontrolden çıkabileceği ve tablonun daha vahim olabileceği uyarısında bulunarak halkı daha özverili ve sorumlu davranmaya çağırdı.

Pilli, “Ailemizi sevdiklerimizi korumak istiyorsak çağrılara ve uyarılara kulak vermeliyiz. Biz salgını yenmek istiyoruz ancak bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

“Günde 70-80 vakayı bulduk ve eğer şimdi bulaşı durduramazsak tablo daha da vahim bir hal alacaktır. Bu duruma hep beraber bir dur diyelim” çağırısında bulunan Bakan Pilli, herkesin bir müddet evlerinde kalıp teması kesmesini istedi.

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Bakanlık basın bürosu aracılığıyla açıklama yapan Sağlık Bakanı, son günlerde tırmanışa geçen koronavirüs vakalarıyla ilgili kaygılarını paylaştı ve uyarlarda bulundu.

Pilli’nin açıklaması şöyle:

“Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. COVİD-19 ile mücadelede lütfen önce kendinize sonra bize güvenin. Halkımızdan içinden geçtiğimiz bugünlerde daha özverili ve sorumlu davranmasını istiyoruz. Bu salgını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz ancak vatandaşlarımızın da bu mücadeleye katkı koymaları elzemdir. Bir müddet evlerimizde kalıp teması lütfen keselim. Salgını kontrol altında tutabilmek için buna mecburuz. Acil bir durum olmadıkça lütfen sokağa çıkmayın, çıktığınız zaman mutlaka maske mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyin. Bugünlerde herkesi COVID-19 pozitif vaka gibi düşünerek önlemlerimizi alalım, ona göre hareket edelim.

“BU MÜCADELE HEPİMİZİN”

Ülke olarak hepimiz risk altındayız.  Ailemizi sevdiklerimizi korumak istiyorsak çağrılara ve uyarılara kulak vermeliyiz. Bu mücadele hepimizindir. Biz salgını yenmek istiyoruz ancak bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

“BULAŞI KONTROL ALTINA ALAMIYORUZ”

Özellikle PCR testi yaptırmaya giden vatandaşlarımız sosyal mesafe kuralını lütfen kendisi uygulasın. Biz zorla müdahaleden yana değiliz. Bulaşı kontrol altına alamıyoruz.  Bazı vatandaşlarımızın kurallara riayet etmemesi ve sorumsuzca davranmaları yüzünden bulaş her an kontrolden çıkabilir. Günde 70-80 vakayı bulduk ve eğer şimdi bulaşı durduramazsak tablo daha da vahim bir hal alacaktır. Bu duruma hep beraber bir dur diyelim.”

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Son Güncelleme: 04.02.2021 18:54
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