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Sağlık Bakanı  Pilli, Erensel Hasta Hakları Derneği yetkililerini kabul etti

Sağlık Bakanı  Pilli, Erensel Hasta Hakları Derneği yetkililerini kabul etti

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:38
Sağlık Bakanı  Pilli, Erensel Hasta Hakları Derneği yetkililerini kabul etti

PİLLİ: ”HEDEF, HASTALARIN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKLARININ KORUNACAĞI BİR ZEMİN HAZIRLAMAK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, evrensel hasta hakları derneği yetkililerini kabul etti.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, dernek adına açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Ahmet Varoğlu, Bakan Pilli’yi Sağlık Bakanlığı gibi önemli ve zor olan bu göreve geldiği için tebrik ettiğini, ülkede uzun yıllardır hasta haklarının gözetilmesi için çalışmalar yapan derneğin her türlü katkı ve işbirliğine hazır olduğunu belirtti. 
Varoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002 yılında Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin kurulduğunu anlattı. 
Varoğlu, derneğin Mart 2016 – Şubat 2018 tarihleri arasında yürüttüğü ve hasta hakları savunuculuğunu merkeze alan “Hastanın Sesi” Projesi’nin ardından, Aralık 2018 itibarı ile hak izleyiciliğini merkeze alan “Hastanın Sesi II” projesini yürütmeye başladığını belirterek, çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. 

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PİLLİ 
Bakan Pilli ise, sağlığın hastaları ve çalışanları ile bir bütün olduğunu, hedeflerinin hastaların ve aynı zamanda çalışanların da haklarının korunacağı bir zemin hazırlamak olduğunu kaydetti. 
“Hasta ve sağlık çalışanlarının haklarının daha iyiye gittiği bir sistemi kurmak hedeflerimiz arasındadır” diyen Bakan Pilli, “daha kaliteli bir sağlık hizmeti vermek önceliklerimizin başında geliyor. Hastalarımız ise buna bağlı olarak daha kaliteli bir sağlık hizmeti almak istiyorlar. Alt yapı ve personel eksikliklerinin giderilmesi ile bu konuda çok daha hızlı adımlar atılabilecektir” şeklinde konuştu. 
Bakan Pilli, Genel Sağlık Sigortası, Döner Sermaye Yasası gibi yasaların hayata geçmesi ile sağlıkta daha kaliteli bir hizmet verilebileceğini sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 18.07.2019 12:17
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