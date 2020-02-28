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Sağlık Bakanı Pilli: “Çok büyük bir facia önlendi”

 Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, hastaların tahliyesinin doğru ve zamanında yapılmasıyla çok büyük bir facia önlendiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli: “Çok büyük bir facia önlendi”

 Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, hastaların tahliyesinin doğru ve zamanında yapılmasıyla çok büyük bir facia önlendiğini söyledi.

28 Şubat 2020 Cuma 14:09
Sağlık Bakanı Pilli: “Çok büyük bir facia önlendi”
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 “HASARIMIZ BÜYÜK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, hastaların tahliyesinin doğru ve zamanında yapılmasıyla çok büyük bir facia önlendiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yangın çıkan Devlet Hastanesinde soğutma çalışmalarının ardından inceleme yaptı.

HASTANENİN KALBİ

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Pilli incelemenin ardından  yaptığı açıklamada, yangının yoğun bakım, kalp-damar cerrahisi, ameliyathane ve anjiyo bölümünde, “hastanenin kalbi olan yerde” hasara yol açtığını ifade etti.

İtfaiye, halk, doktor, hemşire ve sivil savunma ekiplerinin, hastaları doğru bir zamanda tahliye ederek çok büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Pilli, “Çok büyük bir facia önlenmiş oldu” dedi.

Hasarın boyununu tespit etmek için bilir kişilerin çalışma yapacağını ifade eden Pilli, “Hasarımız büyüktür ama bu hasarı gidereceğiz” dedi. 

İki hastanın tahliye edildikten sonra kaybedilmesinin kendilerini çok derinden üzdüğünü kaydeden Pilli,  yakınlarına başsağlığı diledi.

Hastanenin tamiratı için çalışmalara süratle başlanacağını, hastanenin hasar gören bölümlerini çalışır duruma getirmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.


 

Son Güncelleme: 28.02.2020 17:23
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Ali PilliLefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
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