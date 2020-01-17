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Sağlık Bakanı Pilli, Bass ile görüştü

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası ( BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin ve beraberindeki heyet Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti. 

Sağlık Bakanı Pilli, Bass ile görüştü

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası ( BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin ve beraberindeki heyet Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti. 

17 Ocak 2020 Cuma 11:15
Sağlık Bakanı Pilli, Bass ile görüştü

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Güzelyurt’ta bölge halkının sağlık konusunda yıllardır büyük ihtiyaçları olduğunu, yarım kalan Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için sendika olarak katkı koymak istediklerini belirtti.

Yeltekin, bu çerçevede Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için “ Bir tuğla da sen koy” kampanyası yapmak istediklerini, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, kurum kuruluşların iş birliği ile kampanyayı hayata geçirmek istediklerini kaydetti.  

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PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, BASS’ın yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini, Güzelyurt bölgesine önemli katkılar sağladıklarını belirtti.  

Bakan Pilli, yakında Güzelyurt Hastanesi’nin 3.etap ihalesine çıkılacağını, “Bir tuğla da sen koy” kampanyasına bakanlık olarak destek olacaklarını kaydetti. 

Yakın zamanda Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne de sendika olarak bağışta bulunmalarından dolayı bu ziyaret vesilesi ile teşekkürlerini sunmak istediğini dile getiren Bakan Pilli, sağlığa katkının insana katkı olduğunu, katkıların büyüğü küçüğü olmadığını, önemli olanın duyarlılık olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, BASS yetkililerine Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne katkılarından dolayı hediye takdiminde bulundu. 

 

Son Güncelleme: 17.01.2020 16:32
Anahtar Kelimeler:
Ali Pilli Bass
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